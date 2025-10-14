Nýlega barst hreppsnefnd Tjörneshrepps bréf frá Jöfnunarsjóði um sérstakt fólksfækkunarframlag til hreppsins uppá tæplega 248 milljónir króna.
Tjörneshreppur hafði ekki óskað eftir slíku framlagi og kom þetta verulega á óvart. Íbúafjöldi í Tjörneshreppi hefur verið stöðugur síðustu árin og þjónustustig við íbúa er gott og fjárhagsstaða hreppsins er sterk.
Á fundi hreppsnefndar Tjörneshrepps þann 13. október var samþykkt samhljóða að afþakka framlag Jöfnunarsjóðs. Í fundargerð hreppsnefndar kemur fram að svona hátt framlag sé fáránlegt og hreppurinn lifi vel án þess.