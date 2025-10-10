Samgöngusamningur í boði allt árið fyrir starfsfólk Samherja

10. október, 2025 - 11:46 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
ÚA á Akureyri: Margir fagna því að gildistíminn verður nú allt árið. Frá vinstri: Dagur Freyr Jónass…
ÚA á Akureyri: Margir fagna því að gildistíminn verður nú allt árið. Frá vinstri: Dagur Freyr Jónasson, Árný Hólm Stefánsdóttir, Patcharee Srikongkaew, Björgvin Árni Gunnarsson, Julia Maricruz Alegre Jimenez, Eiríkur Kristján Aðalsteinsson, Ana Maria Mota Atanaia. Myndir: samherji.is

Samherji hefur ákveðið að bjóða starfsfólki að gera samgöngusamning við félagið sem gildir allt árið í stað sjö mánaða eins og undanfarin ár, þetta kemur fram á heimasíðu fyrirtækisins í dag.

Samgöngusamningurinn kveður á um mánaðarlegan styrk til þeirra sem nota vist- og heilsuvæna ferðamáta til og frá vinnu að jafnaði þrjá daga vikunnar.

Fullur styrkur er 9.000 krónur á mánuði og er skattfrjáls, þar sem ríkissjóður kemur að þessu lýðheilsuverkefni. Formenn tveggja starfsmannafélaga innan samstæðu Samherja fagna breytingunni.

Hvatning um að skilja bílinn eftir heima

Samgöngusamningar hafa staðið starfsmönnum til boða hjá Samherja frá árinu 2020 og hefur þeim fjölgað ár frá ári.

Anna María Kristinsdóttir mannauðsstjóri Samherja segir að félagið hafi á undanförnum árum sett upp góðar hjólageymslur við starfsstöðvar félagsins, sem auðveldi fólki að skilja bílinn eftir heima.

„Þessir samgöngusamningar hafa almennt fallið í góðan jarðveg. Á þessu ári var í boði að gera samning frá 1. apríl og út október en núna stígum við skrefið til fulls og bjóðum upp á samning alla mánuði ársins. Hvatarnir eru margir út frá lýðheilsu- og umhverfissjónarmiðum. Með vel útbúnum og vistvænum hjólageymslum viljum við hvetja okkar fólk til að skilja bílinn eftir heima og mæta til starfa með umhverfisvænum hætti. Rannsóknir í atferlisfræðum sýna enn fremur að þeir sem hreyfa sig eru að jafnaði ánægðari og hraustari.“

Samherji á Dalvík: Þessir hressu starfsmenn eru meðal þeirra sem hjóla eða ganga í vinnuna: Frá vinstri: Tomasz Kozlowski, Atli Dagsson, Abdelkadir Taherti, Arnita Janevica og Brynjar Þór Eggertsson.

 

Formenn starfsmannafélaga fagna

Ragnheiður Rut Friðgeirsdóttir formaður starfsmannafélagsins Fjörfisks á Dalvík fagnar lengingu samningsins.

„ Ég á ekki von á öðru en að viðtökurnar verði jákvæðar og margir nýti sér þessa breytingu. Hjólageymslan er vel nýtt og sökum þess að tiltölulega stutt er fyrir marga að ganga í vinnuna er þetta hið besta mál. Ég fagna þessu fyrir hönd starfsfólksins hérna á Dalvík,“ segir Ragnheiður Rut.

Óskar Ægir Benediktsson formaður starfsmannafélags ÚA tekur í svipaðan streng.

„Þetta er bara jákvætt enda hafa nokkrir tugir starfsmanna gert slíkan samning á undanförnum árum. Töluvert margir koma gjarnan gangandi í vinnuna og aðrir hjólandi eða með strætó. Svona samgöngusamningur hvetur fólk til að nota vistvænan ferðamáta og skilja bílinn eftir heima,“ segir Óskar Ægir.

Hjólageymsla við ÚA er vel nýtt alla daga. Sömu sögu er að segja um aðrar starfsstöðvar Samherja.

 

 

Til baka

Nýjast

  • Eyjafjarðarsveit - OPIÐ HÚS í nýju húsnæði leikskólans Krummakots

    • 10.10.2025
    Eyjafjarðarsveit býður öllum áhugasömum að koma á OPIÐ HÚS í nýju húsnæði leikskólans Krummakots á morgun laugardaginn 11. október kl. 14:00.

  • Samgöngusamningur í boði allt árið fyrir starfsfólk Samherja

    • 10.10.2025
    Samherji hefur ákveðið að bjóða starfsfólki að gera samgöngusamning við félagið sem gildir allt árið í stað sjö mánaða eins og undanfarin ár, þetta kemur fram á heimasíðu  fyrirtækisins í dag.

  • Mikilvægi fjármálaráðstefnu sveitarfélaga fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga

    • 10.10.2025
    Dagana 2.-3. október sl. fór fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga fram í Reykjavík. Ráðstefnan er árleg og alltaf haldin í Reykjavík en gaman væri að breyta einhvern tíma til og bjóða t.d. upp á Akureyri. Uppselt var á ráðstefnuna og sátu hana um 500 manns.

  • Mikil fækkun í komum skemmtiferðaskipa á næstu árum

    • 10.10.2025
    „Það lítur út fyrir umtalsverða fækkun í komum skemmtiferðaskipa til okkar hafna á næstu tveimur árum,“ segir Jóhanna Tryggvadóttir verkefna- og markaðsstjóri hjá Hafnasamlagi Norðurlands. Hafnir samlagsins eru á Akureyri, Grímsey og Hrísey. Samkvæmt bókunum sem nú liggja fyrir fækkar skipum sem hafa viðkomum í höfnum HN um ríflega 100 milli áranna 2024 og 2027, farþegum um 44 þúsund og með þeim rúmlega 1,2 milljarða króna innkoma í hagkerfið.

  • Eyrarrokk – lítil tónleikahátíð með stórt hjarta

    • 09.10.2025
    Helgina 3. – 4. október var haldin tónleikahátíðin Eyrarrokk. Þetta var fimmta hátíðin á jafn mörgum árum og hefur hún vaxið og dafnað með árunum og nú er svo komið að miðarnir seljast eins og heitar lummur um leið og tónleikarnir eru auglýstir. Það er nú ekki oft sem maður ákveður í maí hvað maður ætlar að gera í október.

  • Dag- og göngudeild geðdeildar Opið hús á morgun föstudag

    • 09.10.2025
    Í tilefni Alþjóðlega geðheilbrigðisdagsins á morgun, 10. október, ætlar starfsfólk dag- og göngudeild geðdeildar SAk að opna dyrnar og bjóða gestum að kynna sér starfsemina, tækjabúnað og aðstöðu.

  • Góður vöxtur hjá Rauða krossinum

    • 09.10.2025
    Árið 2018 lögðum við í Rauða krossinum við Eyjafjörð af stað í markvissa vegferð við að efla starfsemina okkar enn frekar með aukningu sjálfboðaliða og verkefna ásamt því að standast með glæsibrag allar þær auknu gæða- og fagkröfur sem lagðar hafa verið á starfsemina. Eftir mikla vinnu er skemmtilegt og gefandi að staldra nú við og skoða hvernig okkur hefur gengið að ná markmiðum okkar.

  • SAk - Finndu jafnvægið fyrir norðan

    • 09.10.2025
    Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk) hefur hrundið af stað nýrri kynningarherferð undir yfirskriftinni Finndu jafnvægið fyrir norðan sem miðar að því að vekja athygli á fjölbreyttum og spennandi atvinnutækifærum lækna á SAk

  • Ógleymanleg stund

    • 08.10.2025
    Hún var tilfinnningarík stundin í gær þegar þrír félagar af síðutogaranum Harðbak EA 3 hittust á nýjan leik það voru þeir Arngrímur Jóhannsson, Steingrímur Antonsson  og Jón Björnsson Aspar.  Reyndar voru Arngrímur og Jón að hittast í fyrsta sinn síðan í lok veiðiferðar Harðbaks á Nýfundalandsmið í febrúar 1959!
Sjá meira