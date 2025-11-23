SMHA í fararbroddi í símenntun og alþjóðlegu samstarfi

23. nóvember, 2025 - 13:12 Háskólinn á Akureyri
Frá vel heppnuðu málþingi um Gervigreind sem SMHA stóð fyrir s.l. vor
Frá vel heppnuðu málþingi um Gervigreind sem SMHA stóð fyrir s.l. vor

Símenntun Háskólans á Akureyri, SMHA, hefur á undanförnum árum unnið að því að festa sig í sessi sem sniðugasta símenntunareining landsins. Með ríka áherslu á sveigjanleika og aðgengi býður SMHA upp á fjölbreytt námsframboð sem hentar bæði einstaklingum sem vilja efla sig í starfi og fyrirtækjum og stofnunum sem leita leiða til að styrkja mannauð sinn. Námið er kennt með fjölbreyttum hætti, bæði í fjarnámi, staðnámi og í blönduðu formi, sem gerir þátttöku mögulega, óháð búsetu eða vinnuaðstæðum.

Starfsemin hefur vaxið hratt síðustu misserin og náð út fyrir landsteinana með virkri þátttöku í alþjóðlegum verkefnum. SMHA leiðir nú þrjú evrópsk samstarfsverkefni, þar sem eitt þeirra snýr sérstaklega að því að efla netöryggi fólks á þriðja æviskeiði. Með þessu er brugðist við sívaxandi þörf fyrir stafræna hæfni meðal eldri borgara og tryggt að þessi hópur geti tekið virkan þátt í nútímasamfélagi með öryggi og trausti.

Alþjóðlegt samstarf SMHA nær einnig til námsframboðs og nýsköpunar í kennsluháttum. Nærtækt dæmi er samvinna við University of the Highlands and Islands í Skotlandi, þar sem Íslendingum býðst að stunda háskólanám á meistarastigi alfarið í fjarnámi við erlendan háskóla. Í boði eru meðal annars MBA-nám, mannauðsstjórnun, sjálfbærni og verkfræði. Þetta samstarf hefur reynst vel og vakið athygli fyrir gæði, sveigjanleika og góða þjónustu við nemendur. Þá hefur SMHA einnig átt í samstarfi við Örebro-háskóla í Svíþjóð um B.S. gráðu í heyrnarfræði sem kemur að góðum notum hér á landi, þar sem skortur er á menntuðum sérfræðingum á því sviði.

Á sama tíma hefur SMHA byggt upp sterk tengsl innanlands og tekið virkan þátt í að efla starfsmenntun á ýmsum sviðum. Þar má nefna samstarf við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun um utanumhald á Brunamálaskólanum. Einnig er unnið náið með fjölmörgum félagasamtökum, sveitarfélögum og stofnunum að gerð sérsniðinna námsleiða fyrir starfsmenn og félagsmenn.

Stjórnendanámið sem SMHA heldur utan um í samstarfi við STF, er svo geimsteinninn á kórónunni. Námið, sem spannar fimm lotur og er kennt alfarið í fjarnámi, hefur notið mikilla vinsælda meðal millistjórnenda, sem og fólks sem vill tileinka sér betri starfshætti, um allt land. Það sameinar fræðilega dýpt við hagnýta nálgun og styður markvisst við fólk í ábyrgðarstöðum sem vill styrkja forystu sína, efla stefnumótunarfærni og bæta rekstrarskilning sinn í síbreytilegu starfsumhverfi. Útskriftarnemar koma víða að og bera náminu gott vitni.

Hópur frá Símenntun á ferðinni í Leiðsögunáminu

Fjölmörg styttri námskeið eru í boði, m.a. Verkefnastjórnun með vottun, gervigreindarnámskeið, skattskil, bókhaldsfræðsla og svo mætti lengi telja.

Með þessu öllu saman sýnir SMHA að framsækin og sveigjanleg menntun er raunhæf og aðgengileg leið til að styrkja samfélagið, efla atvinnulífið og mæta breyttum þörfum einstaklinga á öllum æviskeiðum. Þekking, reynsla og öflug tengslanet gera stofnunina að traustum samstarfsaðila í nútímalegri menntun, hvort sem litið er til einstaklinga, fyrirtækja eða hins opinbera.

Til baka

Nýjast

  • SMHA í fararbroddi í símenntun og alþjóðlegu samstarfi

    • 23.11.2025
    Símenntun Háskólans á Akureyri, SMHA, hefur á undanförnum árum unnið að því að festa sig í sessi sem sniðugasta símenntunareining landsins. Með ríka áherslu á sveigjanleika og aðgengi býður SMHA upp á fjölbreytt námsframboð sem hentar bæði einstaklingum sem vilja efla sig í starfi og fyrirtækjum og stofnunum sem leita leiða til að styrkja mannauð sinn. Námið er kennt með fjölbreyttum hætti, bæði í fjarnámi, staðnámi og í blönduðu formi, sem gerir þátttöku mögulega, óháð búsetu eða vinnuaðstæðum.

  • Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra fær styrk

    • 23.11.2025
    Akureyrarbær hlaut á dögunum styrk frá mennta- og barnamálaráðuneytinu fyrir verkefnið Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra.

  • Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra fær styrk

    • 23.11.2025
    Akureyrarbær hlaut á dögunum styrk frá mennta- og barnamálaráðuneytinu fyrir verkefnið Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra.

  • Svalbarðsstönd Nýtt grillhús úr eyfirskum efnivið hefur verið sett upp

    • 23.11.2025
    Nýtt grillhús úr eyfirskum efnivið hefur verið sett upp á Svalbarðseyri. Það voru þeir feðgar Bergsveinn Þórsson og Birkir Bergsveinsson sem skelltu húsinu upp nú á haustdögum.

  • Svalbarðsstönd Nýtt grillhús úr eyfirskum efnivið hefur verið sett upp

    • 23.11.2025
    Nýtt grillhús úr eyfirskum efnivið hefur verið sett upp á Svalbarðseyri. Það voru þeir feðgar Bergsveinn Þórsson og Birkir Bergsveinsson sem skelltu húsinu upp nú á haustdögum.

  • Framleiða snjó af fullum krafti í Hlíðarfjalli

    • 23.11.2025
    Fyrsta brekkan í Hlíðarfjalli hefur verið opnuð en sú er eingöngu fyrir skíðaæfingar alpagreina. Þá hefur gönguskíðasvæðið einnig verið opnaða og segir Brynjar Helgi Ásgeirsson forstöðumaður í Hlíðarfjalli að skíðafólk sé aðeins farið að koma í fjallið.

  • Komasso!

    • 23.11.2025
    Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson skrifaði í gær pistil á Facebookvegg sinn sem vakið hefur mikla athygli og umræður, vefurinn fékk góðfúslegt leyfi fyrir birtingu  þessa pistils hér.

  • Galdurinn að hafa gaman af og ástríðu fyrir starfinu

    • 22.11.2025
    „Ég er algjörlega elsku sáttur við starfsferilinn og hefði hvergi annars staðar viljað vera,“ segir Ragnar Sverrisson sem fagnar því á laugardag, 22 nóvember að hafa starfað hjá versluninni JMJ á Akureyri í 60 ára. „Galdurinn við að endast svona lengi er að hafa gaman af starfinu og sinna því af ástríðu alla daga.“

  • Skákfélagið Goðinn og Norðurþing

    • 22.11.2025
    Skákfélagið Goðinn gerði samstarfssamning við Norðurþing í júlí á þessu ári, sem meðal annars gerir ráð fyrir að félagið sinnti skákkennslu í grunnskólum Norðurþings. Samningurinn gildir til eins árs.
Sjá meira