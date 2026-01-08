Samherji eignast tæplega helmingshlut í Berg LipidTech AS

08. janúar, 2026 - 11:02 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ståle Berg, forstjóri Berg LipidTech AS og Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja hf., í verksmiðj…
Ståle Berg, forstjóri Berg LipidTech AS og Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja hf., í verksmiðju Berg LipidTech í Eidsnes við Álasund. Mynd/Kristin Stoylen.

Samherji hefur gengið frá kaupum á 49% eignarhlut í norska framleiðslufyrirtækinu Berg LipidTech AS í Álasundi. Félagið framleiðir lýsi fyrir heildsölumarkað, einkum úr þorskalifur og laxi, og selur afurðir sínar um allan heim. Kaupin skapa tækifæri til frekari fullvinnslu aukaafurða Samherja samhliða því að efla samkeppnishæfni Berg LipidTech í gegnum stöðugra framboð á gæðahráefni. Með fjárfestingunni kemst Samherji lengra í virðiskeðju sjávarútvegsins.

Kaupsamningurinn hefur þegar verið undirritaður og eru kaupin fullfrágengin. Samhliða kaupum á 49% hlut í Berg LipidTech eignast Samherji kauprétt að eftirstandandi hlutafé félagsins.

Styður vel við núverandi rekstur

Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, segir að fjárfestingin í Berg LipidTech AS falli vel að starfsemi Samherja.

„Við sjáum mikil tækifæri í þessari fjárfestingu. Það hefur verið stefna Samherja að hámarka verðmætasköpun úr því hráefni sem fellur til í okkar rekstri. Við sjáum fyrir okkur að þessi fjárfesting muni styðja við þá vegferð enda er aukin alþjóðleg eftirspurn eftir afurðum úr fiskiolíum með háu Omega-3 innihaldi. Við teljum að Berg LipidTech hafi svigrúm til umtalsverðs vaxtar enda býr félagið að tæknivæddri aðstöðu til framleiðslu og reyndu og hæfileikaríku starfsfólki sem við hlökkum til samstarfs við,“ segir Baldvin.

Rótgróið fjölskyldufyrirtæki

Berg LipidTech AS er rótgróið fjölskyldufyrirtæki í Álasundi sem er hjarta nýsköpunar og skipasmíða í norskum sjávarútvegi. Félagið var stofnað 1993 og býr því að áratugareynslu í sinni grein. Berg LipidTech AS framleiðir meðal annars lýsi og aðrar fiskiolíur úr þorski, ufsa, laxi, túnfiski og ansjósum. Hefur félagið fest sig í sessi sem áreiðanlegur birgir á heildsölumarkaði fyrir framleiðendur fæðubótarefnis.

Núverandi eigendur og helstu stjórnendur Berg LipidTech AS munu starfa áfram hjá félaginu og verða starfsstöðvar þess óbreyttar. Samherji sem minnihlutaeigandi mun tilnefna stjórnarmenn og veita stjórnendum stuðning við uppbyggingu félagsins. Unnið verður eftir sameiginlegri viðskiptaáætlun sem grundvallast á því að nýta styrkleika félagsins til frekari vaxtar og uppbyggingar.

Ståle Berg, forstjóri Berg LipidTech AS, segir að fjárfestingin og samstarf félaganna passi afar vel vegna þeirra afurða sem þau framleiði.

„Samherji er sterkt og reynslumikið félag í sjávarútvegi. Aðgangur félagsins að mikilvægum hráefnum mun tryggja okkur lóðrétta samþættingu sem er ekki dæmigerð hjá fyrirtækjum í okkar atvinnugrein. Þetta samstarf mun skapa ný tækifæri fyrir áframhaldandi vöxt og þróun,“ segir Ståle Berg.

Samherji.is sagði fyrst frá

Til baka

Nýjast

  • Samherji eignast tæplega helmingshlut í Berg LipidTech AS

    • 08.01.2026
    Samherji hefur gengið frá kaupum á 49% eignarhlut í norska framleiðslufyrirtækinu Berg LipidTech AS í Álasundi. Félagið framleiðir lýsi fyrir heildsölumarkað, einkum úr þorskalifur og laxi, og selur afurðir sínar um allan heim. Kaupin skapa tækifæri til frekari fullvinnslu aukaafurða Samherja samhliða því að efla samkeppnishæfni Berg LipidTech í gegnum stöðugra framboð á gæðahráefni. Með fjárfestingunni kemst Samherji lengra í virðiskeðju sjávarútvegsins.

  • Landsbankinn hefur samstarf við Drift EA

    • 07.01.2026
    Landsbankinn og Drift EA hafa gert samstarfssamning sem miðar að því að styðja við nýsköpun og frumkvöðlastarf á Íslandi með því að styrkja umgjörð, ráðgjöf og tengslanet fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki.

  • Slökkvilið Akureyrar - Fleiri sjúkraflutningar en færri flug

    • 07.01.2026
    Slökkvilið Akureyrar sinnti heldur fleiri sjúkraflutningum á liðnu ári samanborið við árið á undan.

  • Best hjá Þór 2025

    • 07.01.2026
    Í gær var tilkynnt hvaða einstaklingar hefðu hlotið sæmdarheitin Íþróttakona og Íþróttakarl hjá Þór árið 2025. Í kvennaflokki var fótboltakonan Hulda Björg Hannesdóttir kjörin og er það í fyrsta sinn sem hún hlýtur viðurkenninguna. Í karlaflokki var það fótboltamaðurinn Sigfús Fannar Gunnarsson sem var kjörinn og er það einnig fyrsta skiptið sem hann hlýtur þessa viðurkenningu.

  • Staða Helguskúrs á Húsavík

    • 07.01.2026
    Forsaga máls

  • „Mannauðurinn er auðlind sem verður að hlúa að“

    • 06.01.2026
    Guðni Arnar Guðnason, sérfræðingur í lyf- og innkirtlalækningum, hefur verið ráðinn tímabundið sem forstöðulæknir lyflækningadeildar Sjúkrahússins á Akureyri í fjarveru Guðjóns Kristjánssonar. Að hans sögn eru tækifærin mörg þegar kemur að frekari uppbyggingu lyflækninga á SAk en jafnframt áskoranir sem snúi fyrst og fremst að mönnun og að tryggja þekkingu til framtíðar.

  • Við áramót - verðlaunahátíð 6. janúar kl. 17

    • 05.01.2026
    Aðalstjórn Íþróttafélagsins Þórs býður félagsfólki, velunnurum, starfsfólki og iðkendum að mæta í Hamar þriðjudaginn 6.janúar þar sem kjöri íþróttafólks Þórs 2025 verður lýst. Samkoman hefst kl. 17.

  • Grenivík - Jónsabúð breytingar um áramót

    • 05.01.2026
    Um áramótin taka nýir eigendur við Jónsabúð. Jón Ingólfsson og Jórlaug Daðadóttir hafa nú selt reksturinn og nýir eigendur eru Erica Rivera og Hreinn Skúli Erhardsson. Búðin verður lokuð 2. janúar, en opnar laugardaginn 3. janúar og verður síðan opin með sviðuðu sniði og verið hefur.

  • Húsavík - Flugeldasorp og hirðing jólatrjáa

    • 05.01.2026
    Búið er að koma fyrir gám fyrir flugeldarusl á Húsavík, gámurinn er staðsettur niðri á Hafnarstétt. Íbúum er velkomið að nýta sér hann.
Sjá meira