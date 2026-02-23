Akureyrarbær styður Súlur Vertical til næstu þriggja ára

23. febrúar, 2026 - 15:56 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri og Birkir Baldvinsson við undirritun í Kjarnaskógi í dag Mynd …
Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri og Birkir Baldvinsson við undirritun í Kjarnaskógi í dag Mynd akureyri.is

Samningurinn tekur einnig til svonefnds þríleiks Súlur Vertical, sem auk fjallahlaupsins samanstendur af skíðagöngukeppni og hjólreiðamóti.

Akureyrarbær og Súlur Vertical hafa gert samning um stuðning við fjallahlaupið Súlur Vertical á árunum 2026–2028. Markmiðið er að efla og þróa viðburðinn til lengri tíma, en hlaupið fer fram um verslunarmannahelgi ár hvert á Akureyri.

Samningurinn tekur einnig til svonefnds þríleiks Súlur Vertical, sem auk fjallahlaupsins samanstendur af skíðagöngukeppni og hjólreiðamóti. Akureyrarbær styður við framkvæmd viðburðanna meðal annars með vinnuframlagi, ráðgjöf, öryggis- og kynningarmálum. Alls er árlegt framlag Akureyrarbæjar metið á kr. 1.992.000.

Skíðagöngukeppni Súlur Vertical fer fram laugardaginn 28. febrúar í Kjarnaskógi og nágrenni. Boðið verður upp á þrjár vegalengdir. Nánari upplýsingar skíðagöngukeppnina eru á www.sulurvertical.is.

Frá þessu er sagt á samfélagsmiðlum Akureyrarbærjar

