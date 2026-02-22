Akureyrarkirkja - Lífshættulegt koldíoxíðmagn og lélegt aðgengi fyrir fólk í hjólastólum

22. febrúar, 2026 - 13:04 Margrét Þóra Þórsdóttir
Akureyrarkirkja Mynd Eyþór Ingi Jónsson
Akureyrarkirkja Mynd Eyþór Ingi Jónsson

Mælingar sýna að loftgæði í Akureyrarkirkju fara langt yfir hættumörk þegar fjölmennt er við athafnir. Hjörtur Narfason formaður Sóknarnefndar framkvæmdi mælingarnar líkir loftgæðum þegar þau er hvað verst við það að vera lokaður inni í bíl í lausagangi inni í bílskúr. Auk skorts á loftræstingu vantar sárlega aðstöðu í kirkjunni fyrir fólk í hjólastólum. Til stendur að bæta úr þessum vanda á næstu misserum en Vinir Akureyrar hyggjast koma Akureyrarkirkju í gott ástand fyrir 100 ára afmæli hennar.

Hjörtur segir að mælingar hvað varðar hita og rakastig í kirkjunni hafi komið vel út og ekki yfir þeim að kvarta. Alls komast um 550 manns í sæti þegar þétt er setið og hliðarbekkir í notkun. Hönnun kirkjunnar líkt og á við um fleiri slíkar gerir ekki ráð fyrir miklu loftflæði, þannig eru engir opnanlegir gluggar né heldur loftræsting.

Súrefnisskortur og yfirlið

Mælingar Hjartar sýna að koldíoxíðmagn (CO2) hefur mælst allt að 4.900 ppm. Það á við um fjölmennar jarðarfarir og tónleika. Til samanburðar er eðlilegt magn um 600–700 ppm, en mörk þess sem telst lífshættulegt eru við 4.500 ppm.

Þegar í gangi er jarðarför bætist fjöldinn allur af logandi kertum við sem éta upp dýrmætt súrefni í kirkjunni. .Dæmi eru, að sögn Hjartar um að fólk hafi fengið höfuðverk, fundið fyrir ógleði eða jafnvel liðið út af vegna loftleysis þegar líður á athafnir.

Hjólastólar úti í gangi

Annað mál sem brýnt er að taka á er skortur á aðgengi fyrir hreyfihamlaða. Engin sérstök aðstaða ef fyrir fólk í hjólastólum í kirkjunni sem veldur því að það þarf að sitja í sínum stólum á gangvegi. Það segir Hjörtur ekki boðlegt, hvort fólkinu í stólunum né öðrum gestum. „Við ætlum okkur að laga þetta,“ segir hann en eitt af þeim verkum sem unnið verður fyrir 100 ára afmælið er að endurnýja kirkjugólfið. „Samhliða þeim framkvæmdum munum við stytta tvo bekki til að skapa sérstakt svæði fyrir hjólastóla inni í sjálfum bekkjaröðunum,“ segir hann.

Kröfur samtímans aðrar

Hjörtur segir að kröfur til opinberra bygginga hafi breyst mikið frá því að kirkjan var hönnuð. Áður fyrr var lítið hugað að hljóðvist eða loftræstingu í kirkjubyggingum, en forsvarsmenn segja að nú verði að bregðast við ábendingum og færa húsnæðið til nútímans. Það sé hreinlega ekki fólki bjóðandi að búa við óbreytt ástand.

Til baka

Nýjast

  • Lokaorðið - Valentínusardagurinn

    • 22.02.2026
    Valentínusardagurinn er nýliðinn. Skemmtileg hefð sem hefur myndast á landinu okkar bláa, sumum til ama en öðrum til mikillar gleði. Það er svo magnað að sjálfur tilheyri ég báðum hópunum. En hvað með það. Markmið okkar var að gera eitthvað skemmtilegt, og númer eitt að gera daginn ógleymanlegan.

  • Akureyrarkirkja - Lífshættulegt koldíoxíðmagn og lélegt aðgengi fyrir fólk í hjólastólum

    • 22.02.2026
    Mælingar sýna að loftgæði í Akureyrarkirkju fara langt yfir hættumörk þegar fjölmennt er við athafnir. Hjörtur Narfason formaður sóknarnefndar framkvæmdi mælingarnar líkir loftgæðum þegar þau er hvað verst við það að vera lokaður inni í bíl í lausagangi inni í bílskúr. Auk skorts á loftræstingu vantar sárlega aðstöðu í kirkjunni fyrir fólk í hjólastólum. Til stendur að bæta úr þessum vanda á næstu misserum en Vinir Akureyrar hyggjast koma Akureyrarkirkju í gott ástand fyrir 100 ára afmæli hennar.

  • Fjölbreyttar og öflugar umsóknir í Frumkvæðissjóði Brothættra byggða II á Raufarhöfn og í Öxarfjarðarhéraði

    • 22.02.2026
    Verkefnið er samstarfsverkefni Byggðastofnunar, Norðurþings og SSNE, og hefur það að markmiði að styðja við kraftmikla frumkvöðlastarfsemi, samfélagsverkefni og nýsköpun á svæðinu.

  • QUINT‑rannsókninni formlega lokið – umfangsmikið samstarf og skýrar niðurstöður

    • 22.02.2026
    Rannsóknarverkefninu Quality in Nordic Teaching (QUINT) er nú formlega lokið eftir sjö ára starf. Verkefnið var eitt stærsta norræna rannsóknarverkefni sinnar tegundar á sviði menntunar. QUINT var fjármagnað af NordForsk í samstarfi við rannsóknaráð og ráðuneyti allra Norðurlanda og naut alls 25 milljóna norskra króna í styrk.

  • Vel heppnaður 112 dagur á Glerártorgi

    • 21.02.2026
    Vel heppnaður 112 dagur var haldinn á Glerártorgi um liðna helgi. Þangað kom fjölmenni og kynnti sér störf viðbragðsaðila. Yngstu kynslóðinni þótti mikill fengur að því að Björnis Brunabangsi var á svæðinu enn hann nýtur vinsælda í þeim aldurshóp.

  • Akureyrarkirkja mun skarta sínu fegursta á 100 ára afmælinu

    • 21.02.2026
    „Það eru umfangsmikil, stór og fjárfrek verkefni framundan og við viljum hafa tímann fyrir okkur til að hægt sé að sinna öllu sómasamlega,“ segir Hjörtur Narfason formaður sóknarnefndar Akureyrarkirkju.

  • Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur til KA/Þór

    • 20.02.2026
    Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur heim og gengur í raðir KA/Þórs en undanfarin ár hefur hún farið hamförum með liði Skara HF í Svíþjóð þar sem hún var lykilmaður en með liði Skara varð Aldís bæði Svíþjóðarmeistari sem og deildarmeistari.

  • Feðgin á Akureyri skyndihjálparfólk ársins

    • 20.02.2026
    Feðginin Hinrik Hauksson og Kristín Andrea voru í dag valin skyndihjálparfólk ársins fyrir að bjarga lífi Bríetar, dóttur Hinriks og systur Kristínar, þegar hún fékk hjartastopp í ágúst í fyrra. Rauði krossinn veitti þeim viðurkenningu á 112 deginum sem haldinn var á Glerártorgi um liðna helgi

  • Félag eyfirska kúabænda veitti viðurkenningar á aðalfundi

    • 20.02.2026
    Viðurkenningar voru veittar á aðalfundur Félags eyfirskra kúabænda sem haldinn var á Ytra-Gili nýverið. Afurðahæsta búið á svæði FEK árið 2025 var Göngustaðir í Svarfaðardal með 67 árskýr, 8.580 lítrar afurðir á árskú, Fita 3,77% og prótein 3,4%.
Sjá meira