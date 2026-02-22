Akureyrarkirkja - Lífshættulegt koldíoxíðmagn og lélegt aðgengi fyrir fólk í hjólastólum

Mælingar sýna að loftgæði í Akureyrarkirkju fara langt yfir hættumörk þegar fjölmennt er við athafnir. Hjörtur Narfason formaður Sóknarnefndar framkvæmdi mælingarnar líkir loftgæðum þegar þau er hvað verst við það að vera lokaður inni í bíl í lausagangi inni í bílskúr. Auk skorts á loftræstingu vantar sárlega aðstöðu í kirkjunni fyrir fólk í hjólastólum. Til stendur að bæta úr þessum vanda á næstu misserum en Vinir Akureyrar hyggjast koma Akureyrarkirkju í gott ástand fyrir 100 ára afmæli hennar.
Hjörtur segir að mælingar hvað varðar hita og rakastig í kirkjunni hafi komið vel út og ekki yfir þeim að kvarta. Alls komast um 550 manns í sæti þegar þétt er setið og hliðarbekkir í notkun. Hönnun kirkjunnar líkt og á við um fleiri slíkar gerir ekki ráð fyrir miklu loftflæði, þannig eru engir opnanlegir gluggar né heldur loftræsting.
Súrefnisskortur og yfirlið
Mælingar Hjartar sýna að koldíoxíðmagn (CO2) hefur mælst allt að 4.900 ppm. Það á við um fjölmennar jarðarfarir og tónleika. Til samanburðar er eðlilegt magn um 600–700 ppm, en mörk þess sem telst lífshættulegt eru við 4.500 ppm.
Þegar í gangi er jarðarför bætist fjöldinn allur af logandi kertum við sem éta upp dýrmætt súrefni í kirkjunni. .Dæmi eru, að sögn Hjartar um að fólk hafi fengið höfuðverk, fundið fyrir ógleði eða jafnvel liðið út af vegna loftleysis þegar líður á athafnir.
Hjólastólar úti í gangi
Annað mál sem brýnt er að taka á er skortur á aðgengi fyrir hreyfihamlaða. Engin sérstök aðstaða ef fyrir fólk í hjólastólum í kirkjunni sem veldur því að það þarf að sitja í sínum stólum á gangvegi. Það segir Hjörtur ekki boðlegt, hvort fólkinu í stólunum né öðrum gestum. „Við ætlum okkur að laga þetta,“ segir hann en eitt af þeim verkum sem unnið verður fyrir 100 ára afmælið er að endurnýja kirkjugólfið. „Samhliða þeim framkvæmdum munum við stytta tvo bekki til að skapa sérstakt svæði fyrir hjólastóla inni í sjálfum bekkjaröðunum,“ segir hann.
Kröfur samtímans aðrar
Hjörtur segir að kröfur til opinberra bygginga hafi breyst mikið frá því að kirkjan var hönnuð. Áður fyrr var lítið hugað að hljóðvist eða loftræstingu í kirkjubyggingum, en forsvarsmenn segja að nú verði að bregðast við ábendingum og færa húsnæðið til nútímans. Það sé hreinlega ekki fólki bjóðandi að búa við óbreytt ástand.