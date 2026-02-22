QUINT‑rannsókninni formlega lokið – umfangsmikið samstarf og skýrar niðurstöður

22. febrúar, 2026 - 12:53 Háskólinn á Akureyri
Rannsóknarverkefninu Quality in Nordic Teaching (QUINT) er nú formlega lokið eftir sjö ára starf. Verkefnið var eitt stærsta norræna rannsóknarverkefni sinnar tegundar á sviði menntunar.

Rannsóknarverkefninu Quality in Nordic Teaching (QUINT) er nú formlega lokið eftir sjö ára starf. Verkefnið var eitt stærsta norræna rannsóknarverkefni sinnar tegundar á sviði menntunar. QUINT var fjármagnað af NordForsk í samstarfi við rannsóknaráð og ráðuneyti allra Norðurlanda og naut alls 25 milljóna norskra króna í styrk.

Víðtækt samstarf

QUINT sameinaði fræðafólk frá öllum fimm Norðurlöndunum og byggði upp einstakt safn af myndupptökum úr kennslustofum á unglingastigi, gagnagrunn og aðferðir sem gera samanburð á kennslu mögulegan á nýjan og kerfisbundinn hátt.

Starfsfólk kennaradeildar við Háskólann á Akureyri voru þátttakendur í verkefninu: Birna Svanbjörnsdóttir dósent, Hermína Gunnþórsdóttir prófessor, Sólveig Zophoníasdóttir aðjúnkt, Rúnar Sigþórsson prófessor emeritus, og Guðmundur Engilbertsson, lektor og deildarforseti.

Munur á námsgreinum

Verkefnið var gríðarlega viðamikið og gaf af sér afurðir og niðurstöður sem hægt er að vinna mikið með í áframhaldandi stefnumótun, kennslu og frekari rannsóknum. Heilt yfir hafa þessar umfangsmiklu rannsóknir með myndupptökum og myndefnisgreiningu dýpkað skilning rannsakenda á gæðum kennslu í norrænum skólastofum.

Meðal helstu niðurstaðna er að inn í skólastofum á Norðurlöndum sé stjórn og þátttaka nemenda almennt sterk á en að það þurfi meiri kennslufræðilegan stuðning til að kennsla sé skýr og markviss.

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að munur er á námsgreinum. Í stærðfræði notuðu kennarar stigskiptan stuðning í meira mæli en í kennslu móðurmáls, listgreinum og samfélagsfræði. Þá var sýnilegt á niðurstöðum verkefnisins að mikill munur er á metnaðarfullri stefnumótun um inngildingu og raunverulegum kennsluháttum þegar kemur að námi fjöltyngdra nemenda.

Fimm megintillögur um þróun kennsluhátta

Meðan á verkefninu stóð hafði það áhrif á stefnumótun í löndunum og til framtíðar. Fimm megintillögur voru settar fram um mikilvægi þess að stuðla að áframhaldandi þróun kennsluhátta og markvissri starfsþróun með því að greina myndupptökur úr kennslustundum, innleiða víðtækari notkun á myndupptökum í kennaramenntun og efla tengsl fræða og starfs á vettvangi. Einnig þarf að efla samstarf kennara og rannsakenda og bregðast við þörfum fjöltyngdra nemenda og tryggja að kennsluhættir endurspegli stefnumótandi markmið um inngildingu.

QUINT markaði spor í umræðu undanfarinna ára og voru yfir 600 erindi því tengdu flutt ásamt því að verkefnið hlaut 73 verðlaun og viðurkenningar.

Hægt er að nálgast lokaskýrslu og frekari upplýsingar um rannsóknina á heimasíðu HA, unak.is undir rannsóknir.

Ný bók um QUINT kom út í febrúar 2026 og áhugasöm geta nálgast frekari upplýsingar um hana hér.

