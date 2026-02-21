Vel heppnaður 112 dagur á Glerártorgi

Vel heppnaður 112 dagur var haldinn á Glerártorgi um liðna helgi. Þangað kom fjölmenni og kynnti sér störf viðbragðsaðila. Yngstu kynslóðinni þótti mikill fengur að því að Björnis Brunabangsi var á svæðinu enn hann nýtur vinsælda í þeim aldurshóp.
Neyðarlínan heldur upp á 112 daginn árlega 11 febrúar, 11. 2. en dagsetningin minnir á neyðarnúmer allra landsmanna, 112. Mikilvægt er að minna á númerið, sem er hið eina sem landsmenn þurfa að þekkja komi upp neyð. Í ár var þess minnst að 30 ár eru liðin frá því samræmt neyðarnúmer var tekið upp á Íslandi, en fyrsta símtalinu í 112 var svarað 1. janúar árið 1996.