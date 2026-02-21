Vel heppnaður 112 dagur á Glerártorgi

21. febrúar, 2026 - 11:42 Margrét Þóra Þórsdóttir
Myndir Ármann Hinrik
Myndir Ármann Hinrik

Vel heppnaður 112 dagur var haldinn á Glerártorgi um liðna helgi. Þangað kom fjölmenni og kynnti sér störf viðbragðsaðila. Yngstu kynslóðinni þótti mikill fengur að því að Björnis Brunabangsi var á svæðinu enn hann nýtur vinsælda í þeim aldurshóp.

Neyðarlínan heldur upp á 112 daginn árlega 11 febrúar, 11. 2. en dagsetningin minnir á neyðarnúmer allra landsmanna, 112. Mikilvægt er að minna á númerið, sem er hið eina sem landsmenn þurfa að þekkja komi upp neyð. Í ár var þess minnst að 30 ár eru liðin frá því samræmt neyðarnúmer var tekið upp á Íslandi, en fyrsta símtalinu í 112 var svarað 1. janúar árið 1996.

Til baka

Nýjast

  • Vel heppnaður 112 dagur á Glerártorgi

    • 21.02.2026
    Vel heppnaður 112 dagur var haldinn á Glerártorgi um liðna helgi. Þangað kom fjölmenni og kynnti sér störf viðbragðsaðila. Yngstu kynslóðinni þótti mikill fengur að því að Björnis Brunabangsi var á svæðinu enn hann nýtur vinsælda í þeim aldurshóp.

  • Akureyrarkirkja mun skarta sínu fegursta á 100 ára afmælinu

    • 21.02.2026
    „Það eru umfangsmikil, stór og fjárfrek verkefni framundan og við viljum hafa tímann fyrir okkur til að hægt sé að sinna öllu sómasamlega,“ segir Hjörtur Narfason formaður sóknarnefndar Akureyrarkirkju.

  • Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur til KA/Þór

    • 20.02.2026
    Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur heim og gengur í raðir KA/Þórs en undanfarin ár hefur hún farið hamförum með liði Skara HF í Svíþjóð þar sem hún var lykilmaður en með liði Skara varð Aldís bæði Svíþjóðarmeistari sem og deildarmeistari.

  • Feðgin á Akureyri skyndihjálparfólk ársins

    • 20.02.2026
    Feðginin Hinrik Hauksson og Kristín Andrea voru í dag valin skyndihjálparfólk ársins fyrir að bjarga lífi Bríetar, dóttur Hinriks og systur Kristínar, þegar hún fékk hjartastopp í ágúst í fyrra. Rauði krossinn veitti þeim viðurkenningu á 112 deginum sem haldinn var á Glerártorgi um liðna helgi

  • Félag eyfirska kúabænda veitti viðurkenningar á aðalfundi

    • 20.02.2026
    Viðurkenningar voru veittar á aðalfundur Félags eyfirskra kúabænda sem haldinn var á Ytra-Gili nýverið. Afurðahæsta búið á svæði FEK árið 2025 var Göngustaðir í Svarfaðardal með 67 árskýr, 8.580 lítrar afurðir á árskú, Fita 3,77% og prótein 3,4%.

  • Boginn - Ekki verði bílasýningar á nýju gervigrasi

    • 20.02.2026
    Fræðslu- og lýðheilsuráð áréttar í bókun „að þegar gervigrasmottan og undirlagið í Boganum verður endurnýjað að þá er horft til þess að vera ekki með bílasýningar og þung tæki á nýju gervigrasi og nýju undirlagi.“

  • Mótorhjólasafnið fær minningargjöf

    • 20.02.2026
    Mótorhjólasafnið á Akureyri fékk góða gjöf á dögunum, fallegan granítbekk til minningar um bræðurna Stefán Hafstein “ Tangó” sem lést í bifjólaslysi árið 2020 og Bjarmar Smára sem lést ungur að árum árið 1989. Það var móðir bræðranna Bjarnheiður sem færði sfninu bekkinn.

  • VMA - Vonbrigði hve hægt gengur því þörfin er brýn

    • 19.02.2026
    „Í mínum huga verður þetta að gerast og það verður að gerast hratt,“ segir Benedikt Barðason skólameistari Verkmenntaskólans á Akureyri um nýbyggingu við skólann sem til hefur staðið um skeið að reisa en ekki orðið af. Fulltrúar fjögurra verknámsskóla sem eru í sömu sporum hittust nýverið með fulltrúum yfirvalda, en að sögn kom ekki nægilega mikið út úr þeim fundi. „Það er þó áfram stefnt að því að byggja fjóra verknámsskóla á yfirstandandi kjörtímabili.“

  • Bæjarráð samþykkir bygginu íþróttahúss á félagssvæði Þórs

    • 19.02.2026
    Á fundi sínum i morgun  samþykkti  bæjarráð Akureyrar að ráðast  í byggingu íþróttahúss á félagssvæði Þórs. 
Sjá meira