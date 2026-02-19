VMA - Vonbrigði hve hægt gengur því þörfin er brýn

„Í mínum huga verður þetta að gerast og það verður að gerast hratt,“ segir Benedikt Barðason skólameistari Verkmenntaskólans á Akureyri um nýbyggingu við skólann sem til hefur staðið um skeið að reisa en ekki orðið af. Fulltrúar fjögurra verknámsskóla sem eru í sömu sporum hittust nýverið með fulltrúum yfirvalda, en að sögn kom ekki nægilega mikið út úr þeim fundi. „Það er þó áfram stefnt að því að byggja fjóra verknámsskóla á yfirstandandi kjörtímabili.“
„Auðvitað eru það vonbrigði að geta ekki gefið fólkinu sínu skýrari svör og vonbrigði fyrir núverandi og tilvonandi nemendur en á hinn bóginn geri ég mér grein fyrir að það er ekki nóg að smella fingrum,“ segir Benedikt. Nú sé í kortunum eins konar heildarútboð á framkvæmdum, viðhaldi og breytingum sem verða í kjölfarið og það mál sé nú í vinnslu.
Stór árgangur nýnema hóf nám í framhaldsskólum á liðnu hausti og það sama gildir um þann árgang sem byrjar framhaldskólagöngu næsta haust. Nefnt hefur verið að nýbyggingin við VMA sem fyrirhugað var að reisa fyrir nokkrum misserum sé þegar orðin of lítil. Benedikt segir að það megi vel vera en að hann vilji gjarnan sjá nýtt hús endurspegla þörfina eins og hún er, en þeir sem með fjármálin fari vilji eðlilega hafa þar einhver bönd á.
Verkmenntaskólinn á Eyrarlandsholti
Viljum bjóða ungu fólki þá aðstöðu sem það á skilið
„Þörf fyrir nýtt húsnæði er brýn, fjölgun nýnema setti pressu á innviði okkar. Nú er orðið verulega brýnt að verði byggt sem fyrst til að leysa húsnæðisvandann sem við stöndum frammi fyrir . Við viljum bjóða okkar unga fólki þá aðstöðu sem það á skilið og hafa skólann á einum stað – ekki kenna í gámum, gluggalausum rýmum eða leigja rými fjarri Eyrarlandsholti,“ segir Benedikt. Hann bætir því við að þessi viðbygging hefði í raun átt að rísa fyrir fimm til átta árum, þegar átak stjórnvalda til að fjölga nemendum í starfsnámi fór að skila verulegum árangri.
Næg verkefni
„Stefna stjórnvalda er að fjölga nemendum í iðn- og starfsnámi, það er líka stefnan að taka inn alla þá nýnema sem vilja fara í framhaldsskóla enda fræðsluskylda til 18 ára aldurs. Loks er það menntun alla ævi, þ.e. að einstaklingar og samfélagið geti brugðist við sífelldum breytingum á atvinnuháttum og tryggja hreyfanleika á vinnumarkaði. Þannig að verkefnin eru næg,“ segir hann.