Bakþankar bæjarfulltrúa Nýja blokkahverfið á tjaldsvæðisreitnum Afleitt skipulag

19. febrúar, 2026 - 09:06 Jón Hjaltason
Jón Hjaltaason
Jón Hjaltaason

Mér fellur alls ekki væntanleg uppbygging á tjaldsvæðisreitnum og hef ekki farið dult með það. Skipulagið er afleitt í einu orði sagt. Einhæf blokkabyggð, ellefu fjölbýli – kölluð lágreist

Svarið er einfalt. Sýnum kjark, viðurkennum mistökin og hendum núverandi skipulagshugmyndum. Byrjum upp á nýtt með eitt markmið. Að allt skipulag á svæðinu verði unnið þannig að verði sem mest aðlaðandi fyrir barnafólk.

Mér hefur verið svarað með þrennum mótrökum.

Í fyrsta lagi að nú muni ég og mínir líkar (sem sagt ellibelgir) flykkjast á tjaldsvæðisreitinn og við það losni íbúðir til dæmis á reitnum beint fyrir ofan tjaldsvæðið. Þetta eru gild rök en ég vil ganga lengra. Við erum hreinlega í dauðafæri til að leggja drög að einstæðu hverfi fyrir fjölskyldufólk. Okkur finnst sjálfsagt að tala um lífsgæðakjarna fyrir eldri borgara. Gerum hið sama fyrir barnafólk. Tjaldsvæðisreiturinn býður upp á stórkostlega möguleika til að gera einmitt það.

Í öðru lagi hefur verið bent á að barneignum fari mjög hnignandi. Því verðum við að huga æ frekar að íbúðum fyrir barnlausa og einstaklinga. Þessi rök eru ótæk fyrir margra hluta sakir. Einkum hins augljósa að baráttan um barnafólk hlýtur að fara stöðugt harðnandi. Við þessu eigum við kröftugt svar, að auglýsa tjaldsvæðisreitinn sem aldingarð fyrir foreldra og börn.

Þriðju mótrökin ganga út á meinta þörf til þéttingar byggðar; nauðsyn þess að byggja ef til vill 180 íbúðir, eða jafnvel 250 ef allt fer á versta veg, í einsleitum blokkum á tjaldsvæðisreitnum. Þar af sé slatti af 50 fermetra íbúðum og smærri, þjónusta og verslun leggi undir sig rými sem annars mætti umbreyta í 26 eitt hundrað fermetra íbúðir (í þessari tölu, 2.600 fermetrum, er miðað við skipulagssvæðið allt, að frátöldu núverandi verslunarhúsnæði við Byggðaveg) og fleira mætti telja í þessum dúr.

Ég segi enn og aftur, að heyra bæjarfulltrúa tala á þennan veg segir mér aðeins eitt. Þeir skilja ekki nema eitt stef í sinni eigin þéttingarstefnu, nefnilega að byggja sem allra mest. Við erum einfaldlega að tala um besta búsetusvæði bæjarins. Vissulega fyrir mig líka, eldri borgarann. Ég get þó ekki lokað augunum fyrir því sem blasir við. Fjölbreytt íþróttaaðstaða, þyrping verslana og skólar á næsta leiti, allt þetta er í göngufjarlægð frá tjaldsvæðinu. Engu að síður vilja oddvitar bæjarins þar fjölda smárra íbúða, auk verslunar- og þjónusturýmis sem verður umtalsvert stærra en til dæmis Bónusverslunin í Naustahverfi svo nemur meira en eitt þúsund fermetrum. Gleymt er aðalstef þéttingarstefnunnar, að draga úr bílaumferð en stuðla þess í stað að hreyfingu og öryggi þeirra sem ferðast á hestum postulanna.

Höfundur: Jón Hjaltason, óháður

