Þrjótar staðnir að verki í dósagámum björgunarsveitarinnar Garðars

Mynd:Björgunarsveitin Garðar/Facebook
Þjófar voru nýverið gómaðir við að stela dósum úr söfnunargámum Björgunarsveitarinnar Garðars á Húsavík. Málið hefur verið kært til lögreglu og eftirlitsmyndavélum hefur verið komið fyrir við söfnunargámana.
,,Stjórn björgnarsveitarinnar Garðars barst nýverið ábending um að einstaklingar hefðu sést taka dósapoka úr söfnunargámum okkar. Við nánari athugun fékkst staðfesting á þessu þegar náðist til viðkomandi aðila á upptökum úr öryggismyndavélum í nærliggjandi verslun.
Í kjölfarið var málið kært til lögreglu sem hefur það nú til rannsóknar. Við frekari yfirferð hefur komið í ljós að um umtalsvert magn er að ræða.
Málið er því nú alfarið í höndum lögreglu. Til að bregðast við og tryggja öryggi framvegis höfum við sett upp öryggismyndavélar við söfnunargámana.
Okkur þykir afar miður að slíkt skuli eiga sér stað. Dósasöfnun er helsta fjáröflun björgunarsveitarinnar Garðars og skiptir sköpum fyrir starfsemi þess. Við treystum á velvilja og stuðning samfélagsins og vonum að með þessum aðgerðum verði hægt að koma í veg fyrir frekari atvik af þessu tagi," segir í tilkynning frá Garðari á Facebook.