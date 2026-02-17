Fimm VMA-nemar hlutu brons- og silfurverðlaun

17. febrúar, 2026 - 15:39 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Viðurkenningarhafar á Nýnemahátíð Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur. Með þeim á myndinni er Halla Tómas…
Viðurkenningarhafar á Nýnemahátíð Iðnaðarmannafélags Reykjavíkur. Með þeim á myndinni er Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra. Mynd vma.is

Á Nýsveinahátíð IMFR - Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík á Hótel Natura í Reykjavík á dögunum tóku 33 nýsveinar í 21. löggiltri iðngrein við viðurkenningum fyrir afburðaárangur á sveinsprófi á síðasta ári, þar af fimm nýsveinar sem stunduðu nám við VMA.

Þetta var 20. Nýsveinahátíðin sem Iðnaðarmannafélagið heldur. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, verndari hátíðarinnar, afhenti nýsveinunum viðurkenningar sínar. Hér má lesa ávarp forseta Íslands við þetta tækifæri.

Tuttugu og þrír nýsveinar fengu silfurverðlaun og tíu bronsverðlaun.

Þeir nýsveinar sem fengu viðurkenningar og stunduðu nám í VMA eru:

Silfurverðlaun:
Ágúst Sigvaldason, kjötiðn – meistari hans er Hörður Erlensson
Einar Örn Ásgeirsson, rafvirkjun – meistari hans er Jónas Magnús Ragnarsson
Elfar Dúi Kristjánsson, pípulagnir – meistari hans er Hinrik Þórðarson
Jósep Heiðar Jónasson, múraraiðn – meistari hans er Hermann Árni Valdimarsson

Bronsverðlaun:
Elínborg Bessadóttir, kjötiðn – meistari hennar er Grétar Þór Björnsson

Jósep Heiðar Jónasson, nýsveinn í múraraiðn, tuttugu og tveggja ára Akureyringur, brautskráðist frá VMA sl. vor. Kennari hans í bóklegum faggreinum í VMA var Bjarni Bjarnason múrarameistari. Hér er Jósep Heiðar á Nýsveinahátíðinni með móður sinni, Öglu Maríu Jósepsdóttur.
Hann rifjar upp að þegar hann hafi komið í VMA hafi hann verið til að byrja með í grunndeild rafiðna en ekki séð fyrir sér að leggja þá iðngrein fyrir sig. Því hafi hann fært sig yfir í grunndeild byggingagreina og ákveðið að fara í múraraiðn. Þá lá leiðin til fyrirtækisins Múriðn á Akureyri þar sem Jósep starfaði frá ársbyrjun 2022 og fékk sína verklegu þjálfun í faginu. Hann hafði starfað þar í hálft annað ár þegar hann gat hafið námið í VMA og samhliða því var áfram unnið hjá Múriðn.
Þegar kom að sveinsprófinu í lok maí sl. vor segist Jósep Heiðar hafa verið vel undirbúinn, bæði fyrir bóklega og verklega hlutann, og því hafi prófið gengið prýðilega. Reyndar svo vel að Jósep fékk hæstu einkunn á sveinsprófi í múraraiðn á landinu á síðasta ári.
Eftir að hafa útskrifast sl. vor frá VMA og lokið við sveinsprófið starfaði hann hjá Múriðn og fram á haust en fór síðan í tólf landa Evrópureisu í október-desember, sem hann segir hafa verið magnaða upplifun. Þegar heim var komið úr Evrópuferðinni ákvað Jósep að skipta um gír og hefur unnið síðustu vikur í líkamsræktarstöðvum World Class á Akureyri. Hann segist einn daginn eflaust fara aftur í múrverkið en einnig komi til greina að setjast aftur á skólabekk og mennta sig frekar.

 

vma.is sagði fyrst frá

Til baka

Nýjast

  • Ertu með græna fingur?

    • 17.02.2026
    Eins og mörgum er án efa kunnugt,  á Akureyrarbær matjurtagarða sem íbúar bæjarins geta leigt yfir sumartímann til að rækta eigið grænmeti. Framtakið hefur gert mikla lukku meðal bæjarbúa sem rækta sitt eigið grænmeti með bros á vör í notalegu umhverfi þar sem alltaf er skjól. 

  • Fimm VMA-nemar hlutu brons- og silfurverðlaun

    • 17.02.2026
    Á Nýsveinahátíð IMFR - Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík á Hótel Natura í Reykjavík á dögunum tóku 33 nýsveinar í 21. löggiltri iðngrein við viðurkenningum fyrir afburðaárangur á sveinsprófi á síðasta ári, þar af fimm nýsveinar sem stunduðu nám við VMA.

  • Spegill þjóðar – fréttamyndir Gunnars V. Andréssonar í 50 ár

    • 17.02.2026
    Það er ekki á hverjum degi sem bæjarstjóri og borgarstjóri opna sýningu. Það gerist á Minjasafninu á Akureyri 19. febrúar kl. 16 þegar bæjarstjóri Akureyrar, Ásthildur Sturludóttir og borgarstjóri Reykjavíkur Heiða Björg Hilmisdóttir opna sýninguna Spegill þjóðar – fréttamyndir Gunnars V. Andréssonar í 50 ár.

  • Samningur um sleðabraut í Hlíðarfjalli

    • 17.02.2026
    Akureyrarbær og Kambagil ehf. hafa undirritað samning um afnot af landi til reksturs sleðabrautar milli Hlíðarfjalls og Hálanda. 

  • Erla Björnsdóttir gegnir embætti forstjóra SAk. þar til nýr hefur verið skipaður

    • 16.02.2026
    Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins kemur fram að Erla Björnsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðssviðs sjúkrahússins hafi verið skipuð í embætti forstjóra SAk þar til nýr forstjóri hefur verið skipaður. Staðan verður auglýst fljótlega en skipunartími forstjóra SAk rennur út 31 ágúst n.k.

  • Hildigunnur Svavarsdóttir hætt sem forstjóri SAk!

    • 16.02.2026
    Samkvæmt heimildum sem Vikublaðið treystir 100% tilkynnti Hildigunnur Svavarsdóttir forstjóri SAk í pósti til starfsmanna SAk nú skömmu eftir hádegið að hún hefði óskað eftir þvi við ráðherra að láta af störfum sem forstjóri SAk. frá og með deginum í dag.

  • Óperusyngjandi örverufræðingurinn sem á heima hér og hvar og alls staðar

    • 16.02.2026
    Vísindafólkið okkar er mánaðarleg kynning á rannsakendum. Oddur Þór Vilhelmsson, prófessor við Auðlindadeild, er vísindamanneskja febrúarmánaðar.

  • Meirihlutinn skilaði auðu í stefnumörkun atvinnumála

    • 16.02.2026
    Við lestur á mjög góðu viðtali við framkvæmdastjóra hér í bæ staldraði ég sérstaklega við þessi orð: „Ég væri þó til í að sjá meiri stefnumótun frá bæjaryfirvöldum um það hvernig við styrkjum atvinnulífið á svæðinu til framtíðar og vinnum að sameiginlegum hagsmunum.“

  • Bjarg íbúðafélag - opið fyrir umsóknir

    • 15.02.2026
    Eins og áður hefur komið fram er Bjarg íbúðafélag að byggja 16 leiguíbúðir við Langamóa 1 og 3 í Móahverfi á Akureyri. Vakin er athygli á að nú er opið fyrir umsóknir í Langamóa 3 en úthlutanir munu hefjast eftir páska, í apríl 2026.
Sjá meira