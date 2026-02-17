Fimm VMA-nemar hlutu brons- og silfurverðlaun

Á Nýsveinahátíð IMFR - Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík á Hótel Natura í Reykjavík á dögunum tóku 33 nýsveinar í 21. löggiltri iðngrein við viðurkenningum fyrir afburðaárangur á sveinsprófi á síðasta ári, þar af fimm nýsveinar sem stunduðu nám við VMA.
Þetta var 20. Nýsveinahátíðin sem Iðnaðarmannafélagið heldur. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, verndari hátíðarinnar, afhenti nýsveinunum viðurkenningar sínar. Hér má lesa ávarp forseta Íslands við þetta tækifæri.
Tuttugu og þrír nýsveinar fengu silfurverðlaun og tíu bronsverðlaun.
Þeir nýsveinar sem fengu viðurkenningar og stunduðu nám í VMA eru:
Silfurverðlaun:
Ágúst Sigvaldason, kjötiðn – meistari hans er Hörður Erlensson
Einar Örn Ásgeirsson, rafvirkjun – meistari hans er Jónas Magnús Ragnarsson
Elfar Dúi Kristjánsson, pípulagnir – meistari hans er Hinrik Þórðarson
Jósep Heiðar Jónasson, múraraiðn – meistari hans er Hermann Árni Valdimarsson
Bronsverðlaun:
Elínborg Bessadóttir, kjötiðn – meistari hennar er Grétar Þór Björnsson
Jósep Heiðar Jónasson, nýsveinn í múraraiðn, tuttugu og tveggja ára Akureyringur, brautskráðist frá VMA sl. vor. Kennari hans í bóklegum faggreinum í VMA var Bjarni Bjarnason múrarameistari. Hér er Jósep Heiðar á Nýsveinahátíðinni með móður sinni, Öglu Maríu Jósepsdóttur.
Hann rifjar upp að þegar hann hafi komið í VMA hafi hann verið til að byrja með í grunndeild rafiðna en ekki séð fyrir sér að leggja þá iðngrein fyrir sig. Því hafi hann fært sig yfir í grunndeild byggingagreina og ákveðið að fara í múraraiðn. Þá lá leiðin til fyrirtækisins Múriðn á Akureyri þar sem Jósep starfaði frá ársbyrjun 2022 og fékk sína verklegu þjálfun í faginu. Hann hafði starfað þar í hálft annað ár þegar hann gat hafið námið í VMA og samhliða því var áfram unnið hjá Múriðn.
Þegar kom að sveinsprófinu í lok maí sl. vor segist Jósep Heiðar hafa verið vel undirbúinn, bæði fyrir bóklega og verklega hlutann, og því hafi prófið gengið prýðilega. Reyndar svo vel að Jósep fékk hæstu einkunn á sveinsprófi í múraraiðn á landinu á síðasta ári.
Eftir að hafa útskrifast sl. vor frá VMA og lokið við sveinsprófið starfaði hann hjá Múriðn og fram á haust en fór síðan í tólf landa Evrópureisu í október-desember, sem hann segir hafa verið magnaða upplifun. Þegar heim var komið úr Evrópuferðinni ákvað Jósep að skipta um gír og hefur unnið síðustu vikur í líkamsræktarstöðvum World Class á Akureyri. Hann segist einn daginn eflaust fara aftur í múrverkið en einnig komi til greina að setjast aftur á skólabekk og mennta sig frekar.
vma.is sagði fyrst frá