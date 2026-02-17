Ertu með græna fingur?

Eins og mörgum er án efa kunnugt, á Akureyrarbær matjurtagarða sem íbúar bæjarins geta leigt yfir sumartímann til að rækta eigið grænmeti. Framtakið hefur gert mikla lukku meðal bæjarbúa sem rækta sitt eigið grænmeti með bros á vör í notalegu umhverfi þar sem alltaf er skjól.
Hver garður er 15 fermetrar að stærð og kostar 5.500 krónur yfir sumarið. Innifalin eru leiðbeiningar og ráðgjöf, auk þess sem hægt er að kaupa forræktað grænmeti og fleira á staðnum.
Nýlega hafa einnig verið sett upp upphækkuð beð sem henta sérstaklega þeim sem eiga erfitt með að beygja sig eða krjúpa. Leiga á slíkum beðum er 4.000 krónur yfir sumarið.
Athygli er vakin á að fjöldi garða er takmarkaður og eru þeir eingöngu ætlaðir íbúum með lögheimili í Akureyri.
Umsóknarfrestur er til og með 18. mars. Að fresti loknum verður lausum görðum úthlutað.
Sótt er um í gegnum þjónustugátt á vefnum www.akureyri.is. Frekari upplýsingar veitir Heiðrún Sigurðardóttir í gegnum netfangið heidrun.sigurdardottir@akureyri.is.
