Meirihlutinn skilaði auðu í stefnumörkun atvinnumála

16. febrúar, 2026 - 12:26 Sunna Hlín Jóhannesdóttir oddviti Framsóknar á Akureyri
Við lestur á mjög góðu viðtali við framkvæmdastjóra hér í bæ staldraði ég sérstaklega við þessi orð: „Ég væri þó til í að sjá meiri stefnumótun frá bæjaryfirvöldum um það hvernig við styrkjum atvinnulífið á svæðinu til framtíðar og vinnum að sameiginlegum hagsmunum.“

Þessi orð eru ekki sögð út í bláinn. Þau endurspegla nákvæmlega það sem við höfum ítrekað heyrt frá atvinnulífinu á Akureyri, að skortur sé á skýrri stefnu, samvinnu við atvinnulíf og markvissri vinnu af hálfu bæjaryfirvalda þegar kemur að framtíðarsókn í atvinnumálum.

Við bæjarfulltrúar Framsóknar höfum ítrekað bent á þetta á kjörtímabilinu en fyrir tómum eyrum. Til gamans tók ég það ferli saman:

Fyrsta árið lögðum við til að setja 10 milljónir króna í markvissa vinnu við atvinnustefnu í nánu samstarfi við atvinnulíf. Meirihlutinn hafnaði því.

Næsta árið var sambærilegri tillögu frestað og bókað í bæjarráði að það ætti að „kanna málið“. En svo kom ekkert: engin svör, engin vinna, engir fjármunir.

Þriðja árið var afsökunin sú að setja vinnu við atvinnustefnu inn í endurskoðun á aðalskipulagi. Það var svo ekki gert. Ákveðið var þó að að fá SSNE til að halda utan um fyrirtækjaþing í Hofi sem tókst vel til og gaf tilefni til bjartsýni. Því miður hefur bærinn ekki unnið frekar með niðurstöður þingsins, þrátt fyrir að meirihlutinn samþykkti bókun mína í bæjarráði að leggja ætti fram tillögur um næstu skref. Þetta var fyrir tæplega ári. Meirihlutinn virðist í staðinn hafa látið nægja að halda öðru hvoru súpufundi í hádeginu, eins konar fyrirlestraröð fyrir atvinnulífið, án þess að móta stefnu eða setja á fót formlegan samstarfsvettvang við atvinnulífið.

Fjórða árið sjáum við fram á að meirihlutinn ætlar ekki að gera neitt meira og við bæjarfulltrúar Framsóknar bíðum bara eftir nýju kjörtímabili. Fyrir áhugasama þá verður að áeggjan Framsóknarfólks umræða um hvernig Akureyrarbær getur stutt við rekstur lítilla og meðalstórra fyrirtækja í bæjarstjórn þann 17. febrúar.

Án öflugs atvinnulífs megum við okkur lítils

Þess vegna er það grátbroslegt að sjá frambjóðendur tala núna um mikilvægi atvinnulífs og lýsa því yfir að það verði eitt af aðalmálum næsta kjörtímabils. Sá meirihluti sem situr núna hafði tækifærið og skilaði auðu. Atvinnulíf byggist ekki upp á ræðum á tyllidögum eða loforðum í kosningabaráttu. Það byggist á samstarfi, skýrri stefnu og stöðugri eftirfylgni. Akureyrarbær á skilið bæjarstjórn sem tekur atvinnumál alvarlega, ekki aðeins í orði, heldur í verki.

Læt hér fylgja með grein sem ég ritaði í aðdraganda fyrirtækjaþings í Hofi fyrir ári síðan: ,,Það er ekki síst mikilvægt að við mætum til leiks með því hugarfari að samtal sem þetta sé upphafið að einhverju meira. Að við séum ekki eingöngu að framkvæma stöðutékk á nokkurra ára fresti, heldur séum samhent að vinna að aukinni markaðssókn svæðisins.

https://www.vikubladid.is/is/moya/news/an-oflugs-atvinnulifs-megum-vid-okkur-litils

