Óðinn Svan Óðinsson er oddviti L - listans í komandi sveitarstjónarkosningm n.k. vor

14. febrúar, 2026 - 12:33 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Óðinn Svan verður oddviti L - listans í sveitarstjórnarkosningum n.k. vor
Óðinn Svan verður oddviti L - listans í sveitarstjórnarkosningum n.k. vor

L-listinn kynnti í gær Óðinn Svan Óðinsson sem næsta oddvita listans vegna komandi sveitarstjórnarkosninga n.k vor.

Í tilkynningu L listans segir: ,,Óðinn Svan er giftur Heiðdísi Rósu Sigurjónsdóttur og saman eiga þú þrjú börn. Óðinn Svan hefur starfað á RÚV síðastliðin 7 ár og aflað sér víðtækrar reynslu og þekkingar á samfélaginu.

L-listinn er með 3 bæjarfulltrúa af 11 í bæjarstjórn og er þar í meirihlutasamstarfi en nokkuð er síðan núverandi oddviti listans, Halla Björk Reynisdóttir tilkynnti að hún gæfi ekki kost á sér áfram.”



