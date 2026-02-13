Sala á lausu skrúfunni að hefjast

13. febrúar, 2026 - 12:47 Margrét Þóra Þórsdóttir
Lausa skrúfan var boðin til sölu í febrúar á liðnu ári, en þátttakendur hjá Grófinni Geðrækt standa …
Lausa skrúfan var boðin til sölu í febrúar á liðnu ári, en þátttakendur hjá Grófinni Geðrækt standa að viðburðinum sem er vitundarvakning um geðheilbrigðismál og að huga vel að andlegri líðan sinni.

Lausa skrúfan er vitundarvakning um mikilvægi þess að hugsa vel um andlega heilsu sína og ekki síður að berjast gegn sínum innri fordómum, ekki síður en fordómum annarra. Þessi lausa skrúfa er líka vegvísir fyrir fólk norðan heiða, jafnt þau sem eru að leita sér hjálpar við andlegri vanlíðan og þau sem vilja stunda geðrækt meðal jafningja. Loks er Lausa skrúfan fjáröflun fyrir Grófina Geðrækt sem er eina opna geðræktin á Norðurlandi.

„Hugmyndin kviknaði þegar vinnufélagi spurði í kjölfar spjalls um veikindi mín hvort ég væri með lausa skrúfu og ég svaraði um hæl að lausu skrúfurnar væru margar,“ segir Sigurður Gísli Gunnlaugsson hugmyndasmiður Lausu skrúfunnar. Átakinu er nú haldið öðru sinni, það hófst í febrúar í fyrra og var á Glerártorgi og svo verður einnig nú. Fulltrúar átaksins Lausa skrúfan verða þar í dag, föstudaginn 13. febrúar frá 14 til 18 og taka svo upp þráðinn í lok mánaðar og verða sýnileg á Glerártorgi dagana 26. 27. og 28. febrúar.

Vitundarvakning og fjáröflun

„Þátttakendur úr Grófinni verða á staðnum og bjóða fólki að koma við og kynna sér starfsemina, ræða um geðheilbrigðismál og hvar hægt er að leita sér stuðnings,“ segir Sonja Rún Sigríðardóttir verkefnastjóri hjá Unghuga og kynningarmála hjá Grófinni. „Við fengum góð viðbrögð í fyrra og vonum að svo verði einnig nú í ár. Þetta verkefni er öðrum þræði vitundarvakning um geðheilbrigði og geðrækt og einnig fjáröflun.“ Söluvaran er box með lausri skrúfu og tappa til að festa hana. Á boxinu er QR kóði sem leiðir inn á upplýsingar um geðrækt, bjargráð og fleira gagnlegt.

Vilborg Valgeirsdóttir höfundar að Lausu skrúfu armböndunum sem verða seld á Glerártorgi í dag föstudag og síðustu helgina í febrúar. Á perlunum stendur Lausa skrúfan en einnig eru perlurnar með morse kóða sem starfar orðið Geðveikt.

Gjaldfrjálst úrræði

Sonja Rún segir að Grófin Geðrækt sé gjaldfrjálst úrræði fyrir einstaklinga 18 ára og eldri og á öllum stigum bataferlisins. Ekki þarf tilvísun frá fagaðila til að nýta sér úrræðið. „Grófin er fyrir alla sem vilja bæta heilsu sína með geðrækt og batavinnu í gegnum hópastarf á jafningagrundvelli,“ segir hún.

Sonja Rún segir mikilvægt að halda umræðu um geðheilsu á lofti allan ársins hring, en ákveðið að febrúar yrði mánuður lausu skrúfunnar. Þar kemur til m.a. persónuleg reynsla Sigurðar Gísla hugmyndasmiðs á bak við verkefnið og ekki síður að þessi mánuður þó stuttur sé er oft kaldur og dimmur og á slíkum tíma sé nauðsynlegt að huga vel að geðheilsunni.

Góð aðsókn

Aðsókn að Grófinni Geðrækt er mikil og hefur farið vaxandi með árunum. Fólk kemur frá Akureyri, öllu Eyjafjarðarsvæðinu og raunar víða að af Norðurlandi til að taka þátt í starfseminni. Undanfarin ár hafa heimsóknir verið um 5.500 á ári en virkir þátttakendur eru 80 til 140 manns eftir ársíma. „Við erum ánægð með hversu margir koma til okkar og taka þátt í starfinu. Það er greinilegt að það sem við bjóðum upp á gerir mikið fyrir okkar fólk,“ segir Sonja Rún.

Unnið að krafti að undirbúningi átaksins Lausa skrúfan

Til baka

Nýjast

  • Leikfélag VMA sýnir Ronju ræningjadóttur

    • 13.02.2026
    Næstkomandi laugardag kl. 14 frumsýnir Leikfélag Verkmenntaskólans á Akureyri í Gryfjunni í VMA fjölskylduleikritið um Ronju ræningjadóttur sem byggir á samnefndri sögu eftir Astrid Lindgren. Leikstjóri er Pétur Guðjónsson og er þetta sjötta uppfærsla hans hjá Leikfélagi VMA.

  • Sala á lausu skrúfunni að hefjast

    • 13.02.2026
    Lausa skrúfan er vitundarvakning um mikilvægi þess að hugsa vel um andlega heilsu sína og ekki síður að berjast gegn sínum innri fordómum, ekki síður en fordómum annarra. Þessi lausa skrúfa er líka vegvísir fyrir fólk norðan heiða, jafnt þau sem eru að leita sér hjálpar við andlegri vanlíðan og þau sem vilja stunda geðrækt meðal jafningja. Loks er Lausa skrúfan fjáröflun fyrir Grófina Geðrækt sem er eina opna geðræktin á Norðurlandi.

  • Endurbætur hefjast í álmu 3 á Hlíð fljótlega

    • 13.02.2026
    „Við fögnum því að framkvæmdir eru að hefjast,“ segir Þóra Sif Sigurðardóttir framkvæmdastjóri Heilsuverndar Hjúkrunarheimila á Akureyri. Tilboð voru opnuð hjá Framkvæmdasýslu-Ríkiseignum nýverið í endurbætur í húsakynnum Hlíðar, álmu 3 sem hefur verið lokuð eftir að þar greindist mygla fyrir nokkrum árum og í ljós kom að það  þurfti í umfangsmiklar endurbætur innanhúss. Um er að ræða heimilin Furu- og Víðihlíð.

  • Sérfræðistörf hafi lekið til höfuðborgarsvæðisins

    • 13.02.2026
    Á heimasíðu Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) segir frá niðurstöðum rannsóknar sem beindist að því að finna og greina dæmi um tilvik þar sem óstaðbundin störf hafa flust frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins síðastliðin fimm ár.

  • Hvað þarf Fram­sókn?

    • 13.02.2026
    Nú um helgina komum við Framsóknarfólk saman til flokksþings í Reykjavík þar sem við veljum okkur nýja forystu og nýjan formann.

  • Gliðnun milli launa og grunnlífeyris með öllu óþolandi

    • 13.02.2026
    Þessa dagana er umræða á Alþingi um frumvarp um breytingu á lögum um almannatryggingar er snúa að vísitölutengingu lífeyrisgreiðslna.  Landssamband eldri borgara sendi inn umsögn vegna frumvarpsins í október síðastliðnum.

  • Ekki ég!

    • 12.02.2026
    Það er hrollvekjandi að hugsa til þess að á að minnsta kosti 45 árum hafi lítið sem ekkert breyst þegar kemur að umönnun aldraða og hinum svokallaða „fráflæðisvanda“ sem annars er skelfilegt orð.

  • Leikdeild Umf. Eflingar frumsýnir Þrek og tár

    • 12.02.2026
    Þrek og tár, eitt af ástsælustu verkum Ólafs Hauks Símonarsonar verður á fjölunum hjá leikdeild Umf. Eflingar á Breiðumýri í vetur. Leikstjóri er María Pálsdóttir og tónlistarstjóri Pétur Ingólfsson.

  • Hofsbót 1-3 - tillaga að uppbyggingu

    • 12.02.2026
    Á fundi skipulagsráðs í gær var lögð fram tillaga frá Zeppelin arkitektum f.h SS Byggis að uppbyggingu við Hofsbót 1-3.
Sjá meira