Sala á lausu skrúfunni að hefjast

Lausa skrúfan er vitundarvakning um mikilvægi þess að hugsa vel um andlega heilsu sína og ekki síður að berjast gegn sínum innri fordómum, ekki síður en fordómum annarra. Þessi lausa skrúfa er líka vegvísir fyrir fólk norðan heiða, jafnt þau sem eru að leita sér hjálpar við andlegri vanlíðan og þau sem vilja stunda geðrækt meðal jafningja. Loks er Lausa skrúfan fjáröflun fyrir Grófina Geðrækt sem er eina opna geðræktin á Norðurlandi.
„Hugmyndin kviknaði þegar vinnufélagi spurði í kjölfar spjalls um veikindi mín hvort ég væri með lausa skrúfu og ég svaraði um hæl að lausu skrúfurnar væru margar,“ segir Sigurður Gísli Gunnlaugsson hugmyndasmiður Lausu skrúfunnar. Átakinu er nú haldið öðru sinni, það hófst í febrúar í fyrra og var á Glerártorgi og svo verður einnig nú. Fulltrúar átaksins Lausa skrúfan verða þar í dag, föstudaginn 13. febrúar frá 14 til 18 og taka svo upp þráðinn í lok mánaðar og verða sýnileg á Glerártorgi dagana 26. 27. og 28. febrúar.
Vitundarvakning og fjáröflun
„Þátttakendur úr Grófinni verða á staðnum og bjóða fólki að koma við og kynna sér starfsemina, ræða um geðheilbrigðismál og hvar hægt er að leita sér stuðnings,“ segir Sonja Rún Sigríðardóttir verkefnastjóri hjá Unghuga og kynningarmála hjá Grófinni. „Við fengum góð viðbrögð í fyrra og vonum að svo verði einnig nú í ár. Þetta verkefni er öðrum þræði vitundarvakning um geðheilbrigði og geðrækt og einnig fjáröflun.“ Söluvaran er box með lausri skrúfu og tappa til að festa hana. Á boxinu er QR kóði sem leiðir inn á upplýsingar um geðrækt, bjargráð og fleira gagnlegt.
Vilborg Valgeirsdóttir höfundar að Lausu skrúfu armböndunum sem verða seld á Glerártorgi í dag föstudag og síðustu helgina í febrúar. Á perlunum stendur Lausa skrúfan en einnig eru perlurnar með morse kóða sem starfar orðið Geðveikt.
Gjaldfrjálst úrræði
Sonja Rún segir að Grófin Geðrækt sé gjaldfrjálst úrræði fyrir einstaklinga 18 ára og eldri og á öllum stigum bataferlisins. Ekki þarf tilvísun frá fagaðila til að nýta sér úrræðið. „Grófin er fyrir alla sem vilja bæta heilsu sína með geðrækt og batavinnu í gegnum hópastarf á jafningagrundvelli,“ segir hún.
Sonja Rún segir mikilvægt að halda umræðu um geðheilsu á lofti allan ársins hring, en ákveðið að febrúar yrði mánuður lausu skrúfunnar. Þar kemur til m.a. persónuleg reynsla Sigurðar Gísla hugmyndasmiðs á bak við verkefnið og ekki síður að þessi mánuður þó stuttur sé er oft kaldur og dimmur og á slíkum tíma sé nauðsynlegt að huga vel að geðheilsunni.
Góð aðsókn
Aðsókn að Grófinni Geðrækt er mikil og hefur farið vaxandi með árunum. Fólk kemur frá Akureyri, öllu Eyjafjarðarsvæðinu og raunar víða að af Norðurlandi til að taka þátt í starfseminni. Undanfarin ár hafa heimsóknir verið um 5.500 á ári en virkir þátttakendur eru 80 til 140 manns eftir ársíma. „Við erum ánægð með hversu margir koma til okkar og taka þátt í starfinu. Það er greinilegt að það sem við bjóðum upp á gerir mikið fyrir okkar fólk,“ segir Sonja Rún.
Unnið að krafti að undirbúningi átaksins Lausa skrúfan