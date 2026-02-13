Frá Landssambandi eldri borgara

Þessa dagana er umræða á Alþingi um frumvarp um breytingu á lögum um almannatryggingar er snúa að vísitölutengingu lífeyrisgreiðslna. Landssamband eldri borgara sendi inn umsögn vegna frumvarpsins í október síðastliðnum.
Í umsögn LEB segir:
,,Landsamband eldri borgara (LEB) tekur mjög jákvætt undir tillöguna í frumvarpinu og telur þessa breytingu af hinu góða að miða við launavísitölu, en bendir þó á að lægsti taxti hjá Starfsgreinasambandi Íslands er í dag um 104.822 kr. hærri en grunnlífeyrir frá TR.
Einnig að frá 1. janúar 2017 hefur bilið á milli taxta SGS og grunnlífeyris hækkað um rúm 53.000 kr.
Það er markmið LEB að grunnlífeyrir verði ekki lægri en lægsti taxti 18 ára og eldri hjá Starfsgreinasambandi Íslands.
LEB telur þessa gliðnun á milli launa og grunnlífeyris vera með öllu óþolandi og geri ekkert annað en að mismuna fólki eftir aldursskeiðum.
Að lokum vill LEB ítreka að breytingar á málefnum er varða eldri borgara verði gerðar í nánu samráði við landssambandið".