Leikdeild Umf. Eflingar frumsýnir Þrek og tár

Þrek og tár, eitt af ástsælustu verkum Ólafs Hauks Símonarsonar verður á fjölunum hjá leikdeild Umf. Eflingar á Breiðumýri í vetur. Leikstjóri er María Pálsdóttir og tónlistarstjóri Pétur Ingólfsson.
Verkið er söngleikur sem fjallar um líf söngelskrar kaupmannsfjölskyldu í Vesturbænum á sjöunda áratugnum. Í verkinu koma fyrir þrjár kynslóðir fjölskyldunnar en saga sonarins Davíðs er rauði þráðurinn sem leiðir okkur í gegnum verkið og fléttast ýmis vinsæl lög frá þessum tíma inn í leikritið s.s. Þrek og tár, Í rökkurró og fleiri. Lífið er þó e.t.v. ekki allt dans á rósum og má finna ýmis siðferðileg álitamál inn á milli dásamlegrar tónlistar.
Frumsýning er föstudaginn 13. febrúar kl. 20 í Félagsheimilinu á Breiðumýri í Reykjadal. Hin ómissandi kaffihúsastemning að hætti Kvenfélags Reykdæla verður að sjálfsögðu fyrir sýningu og í leikhléi. Miðasala fer fram í gegnum s. 618-0847 og umfefling@gmail.com
Næstu sýningar eru:
Frumsýning 13. febrúar kl. 20 - Uppselt