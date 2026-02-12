Leikdeild Umf. Eflingar frumsýnir Þrek og tár

12. febrúar, 2026 - 13:20 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Leikdeild Umf. Eflingar frumsýnir Þrek og tár n.k föstudagskvöld
Leikdeild Umf. Eflingar frumsýnir Þrek og tár n.k föstudagskvöld

Þrek og tár, eitt af ástsælustu verkum Ólafs Hauks Símonarsonar verður á fjölunum hjá leikdeild Umf. Eflingar á Breiðumýri í vetur. Leikstjóri er María Pálsdóttir og tónlistarstjóri Pétur Ingólfsson.

Verkið er söngleikur sem fjallar um líf söngelskrar kaupmannsfjölskyldu í Vesturbænum á sjöunda áratugnum. Í verkinu koma fyrir þrjár kynslóðir fjölskyldunnar en saga sonarins Davíðs er rauði þráðurinn sem leiðir okkur í gegnum verkið og fléttast ýmis vinsæl lög frá þessum tíma inn í leikritið s.s. Þrek og tár, Í rökkurró og fleiri. Lífið er þó e.t.v. ekki allt dans á rósum og má finna ýmis siðferðileg álitamál inn á milli dásamlegrar tónlistar.

Frumsýning er föstudaginn 13. febrúar kl. 20 í Félagsheimilinu á Breiðumýri í Reykjadal. Hin ómissandi kaffihúsastemning að hætti Kvenfélags Reykdæla verður að sjálfsögðu fyrir sýningu og í leikhléi. Miðasala fer fram í gegnum s. 618-0847 og umfefling@gmail.com

Næstu sýningar eru:

Frumsýning 13. febrúar kl. 20 - Uppselt

  1. sýning 15. febrúar kl. 16
  2. sýning 17. febrúar kl. 20
  3. sýning 24. febrúar kl. 20
  4. sýning 27. febrúar kl. 20
  5. sýning 1. mars kl. 16
  6. sýning 6. mars kl. 20
  7. sýning 7. mars kl. 16
