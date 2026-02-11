Akureyri - Frönsk kvikmyndahátíð

11. febrúar, 2026 - 13:00 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Franska kvikmyndahátíðin á Akureyri hófst á þriðjudag, 10. febrúar og stendur til 15. febrúar. Hún fer fram í Sambíóunum á Akureyri, Amtsbókasafninu á Akureyri og á Listasafninu á Akureyri.

Myndirnar sem sýndar verða í ár eru The Richest Woman In The World, The Great Arch, La Haine, Souleymane's Story og Maya, Give ME A Title.

Enginn aðgangseyrir er á hátíðina en fyrir sýningar í Sambíóunum þarf að skrá sig.

Franska kvikmyndahátíðin er haldin í samstarfi við Bíó Paradís og Sambíóin og skipulögð af sendiráði Frakklands á Íslandi, Alliance Francaise de Reykjavík, Institut Français og Akureyrarbæ.

