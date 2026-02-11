Mikill áhugi á uppbyggingu listnáms á háskólastigi á Akureyri

Í gær fór fram vel sóttur kynningarfundur um þróun listnáms á háskólastigi á Akureyri í samstarfi Háskólans á Akureyri (HA) og Listaháskóla Íslands (LHÍ). Fundurinn vakti töluverðan áhuga og sköpuðust líflegar og gagnlegar umræður um markmið verkefnisins, fyrirkomulag og framtíðarmöguleika listnáms á Norðurlandi.
Tilraunaverkefni með skýran tilgang
Á fundinum var farið yfir stöðu verkefnisins, áætlun fyrir 2026 og svör við spurningum þátttakenda, meðal annars um tímaramma og hvort verkefnið gæti leitt til opnunar varanlegra námslína. Kom fram að um sé að ræða tilraunaverkefni sem ætlað er að kanna hvernig þetta fyrirkomulag hentar nemendum á landsbyggðinni. Fjármögnun verkefnisins er tryggð út þetta ár, en framhaldið ræðst af því hvort og með hvaða hætti samstarfsaðilar geti tryggt áframhaldandi fjármögnun eftir það.
Mikilvægur áfangi fyrir listnám á Norðurlandi
Verkefnið er mikilvægt skref í uppbyggingu listnáms á Norðurlandi og ákall frá hagaðilum. HA og LHÍ hafa hlotið styrk úr samstarfssjóði háskólanna til að þróa listnám á háskólastigi á Akureyri, með það að markmiði að auka aðgengi að listnámi utan höfuðborgarsvæðisins og styrkja tengsl lista, fræða og samfélags.
Námsframboð mótað í samtali við samfélagið
Í verkefninu vinna deildir LHÍ, myndlistardeild, hönnunardeild og sviðslistadeild, í nánu samstarfi við HA að uppbyggingu námsframboðs. Námskeiðin eru mótuð á grundvelli þarfagreiningar sem framkvæmd var meðal starfsfólks HA, LHÍ og í samtali við grasrótina á svæðinu, þar á meðal listafólk, menningarstofnanir, skóla og aðra hagsmunaaðila.
Nýjar leiðir í fjarnámi í listum
HA leggur verkefninu til kennslufræðilegan stuðning og hugmyndafræðilegan grunn sem styður kennara LHÍ í þróun fjarnáms- og dreifnámsleiða í verklegu listnámi. Þannig skapast nýjar aðferðir sem gera þátttöku mögulega þrátt fyrir fjarlægðir og draga úr þörf nemenda á landsbyggðinni til að flytja á höfuðborgarsvæðið til að stunda listnám. Námsfyrirkomulagið er sveigjanlegt og byggir bæði á staðnámi á Akureyri og fjarnámi í rauntíma, sem opnar dyr fyrir breiðan hóp þátttakenda.
Næstu skref
Verkefninu var mjög vel tekið á fundinum og greinilegur áhugi var á framhaldinu. Gert er ráð fyrir að næstu skref verði kynnt síðar í þessari viku eða í byrjun næstu viku, en þá verður einnig nánari kynning á þeim námskeiðum sem verða í boði.
