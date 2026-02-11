Hildur Halldórsdóttir er nýr forstöðumaður Þekkingarnetsins

11. febrúar, 2026 - 11:31 Egill Páll Egilsson
Hildur Halldórsdóttir hefur verið ráðin forstöðumaður Þekkingarnets Þingeyinga
Hildur Halldórsdóttir hefur verið ráðin forstöðumaður Þekkingarnets Þingeyinga

Hildur Halldórsdóttir hefur verið ráðin forstöðumaður Þekkingarnets Þingeyinga og tekur við starfinu í apríl. Hún kemur til starfa með víðtæka reynslu úr nýsköpun, menningu og skapandi greinum, þjónustu, rannsóknum og menntun.

„Það er heiður að fá að leiða starfsemi Þekkingarnets Þingeyinga með þessu öfluga teymi. Hér er unnið mikilvægt starf fyrir samfélagið; allt frá háskólaþjónustu, tæknifærni barna og fullorðinna, símenntun og rannsóknum yfir í nýsköpun og stuðning við verðandi og núverandi frumkvöðla, fyrirtæki og stofnanir. Svo er ekki hægt að sleppa því að minnast á þá dýrmætu vinnuklasa uppbyggingu og menningu sem Þekkingarnetið hefur verið í forsvari fyrir á Stéttinni Húsavík, Kistunni í Langanesbyggð sem og samstarfinu á Gíg. Ég hlakka til að halda áfram að byggja upp þetta vistkerfi, móta áherslur næstu ára og skapa ný tækifæri fyrir fólk og fyrirtæki á svæðinu. Og svo er þetta einfaldlega skemmtilegur vinnustaður, Þekkingarnetið er staður þar sem hugmyndir verða að veruleika, oftast með gleði og dálítilli ævintýramennsku að vopni“ segir Hildur.

Hildur er menntuð í sál- og kennslufræðum frá Háskóla Íslands. Hún hefur starfað í yfir áratug á sviðum sem spanna hugmyndaþróun, verkefnastjórn, markaðssetningu, ráðgjöf og stefnumótun. Þar má nefna störf hjá upplýsingahönnunarstofunni Kolofon og hjá Omnom súkkulaðigerð, þar sem hún gegndi margvíslegum stjórnunarhlutverkum. Síðustu rúm fjögur ár hefur hún búið á Húsavík og starfað sem verkefnastjóri á sviði menningar, nýsköpunar og atvinnuráðgjafar hjá Samtökum sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Þar hefur hún jafnframt séð um miðlun og kynningu á starfsemi Samtakanna.

„Fræðslu, rannsóknar og nýsköpunargildi Þekkingarnetsins mun enn eflast með komu Hildar Halldórsdóttur til starfa. Hún hefur sýnt í störfum sínum að hún er fær um að koma nýjum hugmyndum til framkvæmda, er fær um að hvetja, leiðbeina og virkja skapandi hugsun og finna þeim farveg til eflingar. Þingeyjarsýslur standa sterkari með komu hennar í stöðu forstöðumanns“ segir Sigurður Þór Guðmundsson, formaður stjórnar Þekkingarnetsins.

Síðustu ár hefur Hildur komið að fjölbreyttum þróunarverkefnum, verið ráðgjafi fyrir frumkvöðla og fyrirtæki, setið í nefndum og úthlutunarráðum, haldið utan um ráðstefnur og viðburði á borð við HönnunarÞing og Krubb hugmyndahraðhlaup, tekið virkan þátt í samstarfi sveitarfélaga, landshlutasamtaka og Byggðastofnunar um eflingu byggða. Hún tekur við starfinu af Óla Halldórssyni sem hefur leitt stofnunina frá upphafi árið 2003.

Til baka

Nýjast

  • Akureyri - Frönsk kvikmyndahátíð

    • 11.02.2026
    Franska kvikmyndahátíðin á Akureyri hófst á þriðjudag, 10. febrúar og stendur til 15. febrúar. Hún fer fram í Sambíóunum á Akureyri, Amtsbókasafninu á Akureyri og á Listasafninu á Akureyri.

  • Hildur Halldórsdóttir er nýr forstöðumaður Þekkingarnetsins

    • 11.02.2026
    Hildur Halldórsdóttir hefur verið ráðin forstöðumaður Þekkingarnets Þingeyinga og tekur við starfinu í apríl. Hún kemur til starfa með víðtæka reynslu úr nýsköpun, menningu og skapandi greinum, þjónustu, rannsóknum og menntun.

  • Menntaskólinn á Akureyri - Freydís Jóna hlaut annað sæti í smásögusamkeppni FEKÍ

    • 11.02.2026
    Verðlaun fyrir smásögusamkeppni Félags enskukennara á Íslandi (FEKÍ) voru afhent með pompi og prakt síðdegis í gær í Veröld - húsi Vigdísar. Athöfnin var haldin í samstarfi við Breska sendiráðið og Vigdísarstofu og kom það í hlut sendiherra Breta á Íslandi, Dr. Bryony Mathew, að afhenda verðlaunin.

  • Mikill áhugi á uppbyggingu listnáms á háskólastigi á Akureyri

    • 11.02.2026
    Í gær fór fram vel sóttur kynningarfundur um þróun listnáms á háskólastigi á Akureyri í samstarfi Háskólans á Akureyri (HA) og Listaháskóla Íslands (LHÍ). Fundurinn vakti töluverðan áhuga og sköpuðust líflegar og gagnlegar umræður um markmið verkefnisins, fyrirkomulag og framtíðarmöguleika listnáms á Norðurlandi.

  • Hvers konar heilsufræðslu þarf og vill eldra fólk?

    • 11.02.2026
    Hlutfall eldri borgara á Íslandi fer vaxandi og er nú um 15% þjóðarinnar. Eldra fólk er líklegra til að glíma við langvinna sjúkdóma og hrumleika, en regluleg hreyfing, lítil streita, góð næring og gott heilsulæsi stuðlar að betri heilsu og sjálfstæði á efri árum.

  • Tónlistarskólinn fékk veglega afmælisgjöf frá Kili á 80 ára afmælinu

    • 11.02.2026
    Tónlistarskólinn á Akureyri fagnaði 80 ára afmæli sínu með glæsilegri hátíð í Hofi síðasta laugardag.  Við það tilefni Arna Jakobína Björnsdóttir, formaður stéttarfélagsins Kjalar, skólanum veglega peningagjöf. 

  • „Helltist yfir mann feginleiki að þarna töpuðust bara dauðir hlutir“

    • 10.02.2026
    Guðmundur Vilhjálmsson eigandi og framkvæmdastjóri Garðvíkur á Húsavík er ekki af baki dottinn þó á móti blási

  • Hvenær er það besta nógu gott?

    • 10.02.2026
    Undanfarnar vikur hafa verið annasamar hjá okkur sem lifum og hrærumst í menntamálum. Nýr ráherra málaflokksins kom inn með miklum látum. Allt í einu var skollið á þriðja læsistríðið, sleggja hafði verið reidd til höggs og henni beint að meintum sökudólgum. Svo virtist sem finna ætti einfalda lausn á afar flóknu viðfangsefni. Ef það er það besta sem ráðherra getur gert, þá er það ekki nógu gott!

  • VMA - Nemendur í kvöldskóla byggja þjónustuhús

    • 10.02.2026
    Nemendur í kvöldskóla í húsasmíði við Verkmenntaskólann á Akureyri eru nú á vorönn að smíða timburhús, líkt og dagskólanemar. Munurinn er þó sá að kvöldskólanemar byggja þjónustuhús þar sem verða salerni, handlaugar og sturtuaðstaða en dagskólanemendur smíða þrjú frístundahús fyrir tjaldsvæðið á Hömrum. Þjónustuhúsinu, sem kvöldskólanemarnir eru nú komnir í fullan gang með að smíða, verður komið fyrir við einkatjaldsvæði á jörðinni Ytri-Á á Kleifum í Ólafsfirði, segir á vef VMA.
Sjá meira