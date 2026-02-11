Hildur Halldórsdóttir er nýr forstöðumaður Þekkingarnetsins

Hildur Halldórsdóttir hefur verið ráðin forstöðumaður Þekkingarnets Þingeyinga og tekur við starfinu í apríl. Hún kemur til starfa með víðtæka reynslu úr nýsköpun, menningu og skapandi greinum, þjónustu, rannsóknum og menntun.
„Það er heiður að fá að leiða starfsemi Þekkingarnets Þingeyinga með þessu öfluga teymi. Hér er unnið mikilvægt starf fyrir samfélagið; allt frá háskólaþjónustu, tæknifærni barna og fullorðinna, símenntun og rannsóknum yfir í nýsköpun og stuðning við verðandi og núverandi frumkvöðla, fyrirtæki og stofnanir. Svo er ekki hægt að sleppa því að minnast á þá dýrmætu vinnuklasa uppbyggingu og menningu sem Þekkingarnetið hefur verið í forsvari fyrir á Stéttinni Húsavík, Kistunni í Langanesbyggð sem og samstarfinu á Gíg. Ég hlakka til að halda áfram að byggja upp þetta vistkerfi, móta áherslur næstu ára og skapa ný tækifæri fyrir fólk og fyrirtæki á svæðinu. Og svo er þetta einfaldlega skemmtilegur vinnustaður, Þekkingarnetið er staður þar sem hugmyndir verða að veruleika, oftast með gleði og dálítilli ævintýramennsku að vopni“ segir Hildur.
Hildur er menntuð í sál- og kennslufræðum frá Háskóla Íslands. Hún hefur starfað í yfir áratug á sviðum sem spanna hugmyndaþróun, verkefnastjórn, markaðssetningu, ráðgjöf og stefnumótun. Þar má nefna störf hjá upplýsingahönnunarstofunni Kolofon og hjá Omnom súkkulaðigerð, þar sem hún gegndi margvíslegum stjórnunarhlutverkum. Síðustu rúm fjögur ár hefur hún búið á Húsavík og starfað sem verkefnastjóri á sviði menningar, nýsköpunar og atvinnuráðgjafar hjá Samtökum sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Þar hefur hún jafnframt séð um miðlun og kynningu á starfsemi Samtakanna.
„Fræðslu, rannsóknar og nýsköpunargildi Þekkingarnetsins mun enn eflast með komu Hildar Halldórsdóttur til starfa. Hún hefur sýnt í störfum sínum að hún er fær um að koma nýjum hugmyndum til framkvæmda, er fær um að hvetja, leiðbeina og virkja skapandi hugsun og finna þeim farveg til eflingar. Þingeyjarsýslur standa sterkari með komu hennar í stöðu forstöðumanns“ segir Sigurður Þór Guðmundsson, formaður stjórnar Þekkingarnetsins.
Síðustu ár hefur Hildur komið að fjölbreyttum þróunarverkefnum, verið ráðgjafi fyrir frumkvöðla og fyrirtæki, setið í nefndum og úthlutunarráðum, haldið utan um ráðstefnur og viðburði á borð við HönnunarÞing og Krubb hugmyndahraðhlaup, tekið virkan þátt í samstarfi sveitarfélaga, landshlutasamtaka og Byggðastofnunar um eflingu byggða. Hún tekur við starfinu af Óla Halldórssyni sem hefur leitt stofnunina frá upphafi árið 2003.