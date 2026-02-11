Tónlistarskólinn fékk veglega afmælisgjöf frá Kili á 80 ára afmælinu

11. febrúar, 2026 - 09:28 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Tónlistarskólinn á Akureyri fagnaði 80 ára afmæli sínu með glæsilegri hátíð í Hofi síðasta laugardag…
Tónlistarskólinn á Akureyri fagnaði 80 ára afmæli sínu með glæsilegri hátíð í Hofi síðasta laugardag Mynd akureyri.is

Tónlistarskólinn á Akureyri fagnaði 80 ára afmæli sínu með glæsilegri hátíð í Hofi síðasta laugardag. Við það tilefni Arna Jakobína Björnsdóttir, formaður stéttarfélagsins Kjalar, skólanum veglega peningagjöf. 

„Við erum í skýjunum. Hér áður fyrr voru allir starfsmenn tónlistarskólans í Kili og nú, þegar sá síðasti fer að láta af störfum, ákvað Kjölur að veita skólanum þennan styrk, sem er langt frá því að vera sjálfsagt. Við erum ótrúlega þakklát – og líka fyrir það frábæra samstarf sem við höfum átt í gegnum tíðina,“ segir Hjörleifur Örn Jónsson, skólastjóri tónlistarskólans.

Hjörleifur segir gjöfina koma sér afar vel. „Við höfum verið í undirbúningi að þróun tónfræði- og yngri barnakennslu við skólann, sem mun raungerast á næstu árum. Við viljum bæta aðstöðuna fyrir þennan hóp og með þessari gjöf verður hún með því besta sem gerist á landinu.“

Afmælishátíðin síðasta laugardag markaði upphaf að dagskrá skólans sem mun standa fram á næsta ár. „Þannig munum við fagna því öfluga og mikla starfi sem unnið hefur verið í uppbyggingu tónlistar á Akureyri frá þeim tíma sem skólinn var stofnaður. Afmælishátíðin var bara byrjunin og við hvetjum alla til að fylgjast með því sem verður í boði.“

akureyri.is sagði fyrst frá.

