Tónlistarskólinn fékk veglega afmælisgjöf frá Kili á 80 ára afmælinu

Tónlistarskólinn á Akureyri fagnaði 80 ára afmæli sínu með glæsilegri hátíð í Hofi síðasta laugardag. Við það tilefni Arna Jakobína Björnsdóttir, formaður stéttarfélagsins Kjalar, skólanum veglega peningagjöf.
„Við erum í skýjunum. Hér áður fyrr voru allir starfsmenn tónlistarskólans í Kili og nú, þegar sá síðasti fer að láta af störfum, ákvað Kjölur að veita skólanum þennan styrk, sem er langt frá því að vera sjálfsagt. Við erum ótrúlega þakklát – og líka fyrir það frábæra samstarf sem við höfum átt í gegnum tíðina,“ segir Hjörleifur Örn Jónsson, skólastjóri tónlistarskólans.
Hjörleifur segir gjöfina koma sér afar vel. „Við höfum verið í undirbúningi að þróun tónfræði- og yngri barnakennslu við skólann, sem mun raungerast á næstu árum. Við viljum bæta aðstöðuna fyrir þennan hóp og með þessari gjöf verður hún með því besta sem gerist á landinu.“
Afmælishátíðin síðasta laugardag markaði upphaf að dagskrá skólans sem mun standa fram á næsta ár. „Þannig munum við fagna því öfluga og mikla starfi sem unnið hefur verið í uppbyggingu tónlistar á Akureyri frá þeim tíma sem skólinn var stofnaður. Afmælishátíðin var bara byrjunin og við hvetjum alla til að fylgjast með því sem verður í boði.“
akureyri.is sagði fyrst frá.