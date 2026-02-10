VMA - Nemendur í kvöldskóla byggja þjónustuhús

Nemendur í kvöldskóla í húsasmíði við Verkmenntaskólann á Akureyri eru nú á vorönn að smíða timburhús, líkt og dagskólanemar. Munurinn er þó sá að kvöldskólanemar byggja þjónustuhús þar sem verða salerni, handlaugar og sturtuaðstaða en dagskólanemendur smíða þrjú frístundahús fyrir tjaldsvæðið á Hömrum. Þjónustuhúsinu, sem kvöldskólanemarnir eru nú komnir í fullan gang með að smíða, verður komið fyrir við einkatjaldsvæði á jörðinni Ytri-Á á Kleifum í Ólafsfirði, segir á vef VMA.
Húsið verður að fullu smíðað innandyra. Ástæðan er annars vegar sú að vegna þess að nemendur eru einungis í skólanum seinni part dags getur veður og myrkur sett strik í reikninginn við byggingu hússins. Með því að reisa það inni þarf ekki að hafa áhyggjur af duttlungum veðurguðanna. Hin ástæðan fyrir því að ákveðið var að byggja húsið inni er einfaldlega sú að það er ekki pláss fyrir það á útisvæðinu vegna þess að þar eru fyrir þrjú frístundahús í byggingu.
Engan tíma má missa til þess að klára verkið fyrir vorið og það fer ekki á milli mála að nemendur ætla sér að ná því, þeir gefa sér vart tíma til þess að fá sér kaffisopa!