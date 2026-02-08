Tekjur Hafnasamlags Norðurlands lægri en áætlanir gerðu ráð fyrir

„Árið kom í heildina nokkuð vel út og var niðurstaðan í samræmi við þær væntingar sem gerðar höfðu verið í upphafi árs,“ segir Pétur Ólafsson hafnarstjóri hjá Hafnasamlagi Norðurlands.
Á liðnu ári var flutt magn til og frá Akureyri um það bil 211 þúsund tonn sem er heldur meira magn en árið á undan.
Landaður sjávarafli til hafna samlagsins nam í heild ríflega 23 þúsund tonnum og var heldur meiri samanborið við árið 2024 þegar aflinn nam 22,7 þúsund tonnum. Mestu var landað á Akureyri, um ríflega 21 þúsund tonnum.
Meira í Grímsey en minna í Hrísey
Í Grímsey var landað alls 1182 tonnum sem er meira en var árið á undan þegar tonnin voru 974 talsins. Samdráttur hefur á liðnum áratug verið í lönduðum afla í Grímsey, en frá 2014 til 2020 var að jafnaði landað í kringum 2000 tonnum í eynni. Í Hrísey var landaður afli 459 tonn samanborið við 674 tonn árið á undan.
„Landaður afli var á pari við það sem búast mátti við og í samræmi við fyrri ár, sem stuðlaði að því að heildarniðurstaða ársins varð ásættanleg,“ segir Pétur.
Gjöld á skemmtiferðaskip höfðu áhrif
„Rekstrarniðurstaða HN var stöðug, þrátt fyrir að tekjur reyndust lægri en áætlanir höfðu gert ráð fyrir,“ segir Pétur og bætir við að tekjusamdrátt megi meðal annars rekja til gjalda á skemmtiferðaskip, sem höfðu áhrif á komur þeirra. Að auki hafi strandsiglingar dregist saman eftir að Eimskip hætti reglubundnum siglingum á haustmánuðum. Sú þróun hafði bein áhrif á flutningstekjur.
Farþegar með skemmtiferðaskipum sem höfðu viðkomu í höfnum HN voru ríflega 256 þúsund, heldur færri en komu árið á undan þegar þeir voru 261 þúsund talsins. Tekjur HN vegna skemmtiferðaskipa námu um 900,5 milljónum króna á liðnu ári.