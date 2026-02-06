Fulltrúum í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar verður fækkað úr níu í sjö á næsta kjörtímabili.

Innviðaráðuneyti veitti sveitarfélaginu undanþágu til að fjölga sveitarstjórnarfulltrúum í kjölfar þess Skútustaðahreppur sameinaðist Þingeyjarsveit. Undanþágan gilti í tvö kjörtímabil. Samkvæmt sveitarstjórnarlögum eru sveitarstjórnarfulltrúar að jafnaði fimm til sjö í sveitarfélögum með færri en 2.000 íbúa.
Óskað var eftir fjölgun fulltrúa í tengslum við sameiningu sveitarfélaga til að tryggja breiðari þátttöku og fá sem flestar raddir úr hinu víðfeðma sveitarfélagi, auk þess að stuðla að samfellu milli sveitarstjórnar og fastanefnda. Vorið 2024 var óskað eftir því að fækka fulltrúum fyrir næsta kjörtímabil.
Rökstuðningurinn var sá að stjórnsýsla og stefna nýs sveitarfélags hefði nú verið mótuð og því væru ekki lengur forsendur fyrir undanþágunni.