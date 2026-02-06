Stofnframlag vegna byggingar búsetukjarna við Nonnahaga

Bæjarráð Akureyrar hefur samþykkt stofnframlag til Þroskahjálpar til byggingar búsetukjarna við Nonnahaga.
Stofnframlagið er háð skilyrði um hagkvæma byggingu og miðast við 12% af samþykktum byggingakostnaði. Þroskahjálp sótti um stofnframlög vegna nýbyggingar á 5 íbúða búsetukjarna, ætluðum sem íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélags fyrir sértæk búsetuúrræði.
Í bókun bæjarráðs segir að halda eigi áfram samtali við Þroskahjálp um stækkun þjónustukjarnans úr 5 íbúðaeiningum í 6 eða 7 íbúðareiningar.
Hagkvæmara að byggja sjálf
Sunna Hlín Jóhannesdóttir, B-lista bókaði á fundinum að hún væri samþykk úthlutuninni til að tryggja að uppbygging þjónustukjarna tefjist ekki. „Samningaviðræður hafa staðið yfir um nokkurt skeið og fyrir liggja sterkar vísbendingar um að með tilliti til framkvæmdakostnaðar og fjölda íbúða í einingunni, sé hagkvæmara fyrir okkur að ráðast sjálf í byggingu kjarnans,“ segir Sunna Hlín.