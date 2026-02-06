Styrkir Norðurorku til samfélagsverkefna 2026

Fimmtudaginn 5. febrúar, fór fram afhending á styrkjum Norðurorku til samfélagsverkefna vegna ársins 2026. Athöfnin fór fram í Menningarhúsinu Hofi, sem er vel við hæfi þar sem Norðurorka er bakhjarl Menningarfélagsins.
Í nóvember 2025 auglýsti Norðurorka eftir umsóknum um styrki til samfélagsverkefna fyrir árið 2026 og rann umsóknarfrestur út síðar sama mánuð. Fram kom að veittir væru styrkir til menningar- og lista, íþrótta- og æskulýðsstarfs og góðgerðarmála. Markmið með styrkjunum er að styðja við sjálfsprottið starf, starfsemi frjálsra félagasamtaka og framtak einstaklinga sem stuðlar að farsælli þróun samfélagsins, lífsgæðum og fjölbreyttu mannlífi.
Alls bárust 73 umsóknir og er fjölbreytni verkefna mikil sem endra nær og lýsir vel þeirri hugmyndaauðgi sem ríkir í samfélaginu okkar. Fimm manna vinnuhópur (skipaður starfsfólki NO) fór yfir umsóknirnar og varð niðurstaða hópsins að veita styrki til 40 verkefna. Verkefnið var erfitt enda fjölmörg frambærileg verkefni sem sótt var um styrk til og ákveðin upphæð sem var til ráðstöfunar.
Í ár tengjast flest verkefnanna fræðslu og stuðningi annarsvegar og íþróttum, útivist og lýðheilsu hinsvegar, menning og listir eru þó einnig áberandi. Sem dæmi um fjölbreytileika verkefna þá voru veittir styrkir til afreksíþróttafólks, fræðsludags um einhverfu hjá 18 ára og eldri, kvennasögugöngu um Glerárþorp, íþróttaæfinga fyrir börn með sérþarfir, þjóðbúningagerðar, sögusýningar um skíðamennsku á Tröllaskaga og foreldrastuðnings þar sem stutt er við foreldra með geðsjúkdóma.
Verkefnin eiga það sameiginlegt að á bak við þau liggur mikill eldmóður og sjálfboðavinna fólks sem leggur sig fram við að veita sínu hjartans máli eða áhugamáli brautargengi og því er ánægjulegt að geta átt þátt í að verðlauna slíkt starf. Hér að neðan má sjá lista yfir styrkþega og verkefni.
no.is sagði fyrst frá.