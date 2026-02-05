Fjársjóður framtíðarinnar í góðum höndum

Á Akureyri eru sjö grunnskólar. Þeir eru staðsettir í hverju hverfi eins og vera ber og kallast því hverfaskólar. Auk þessara “hefðbundnu” skóla eru Hlíðaskóli, Hríseyjarskóli og Grímseyjarskóli (sem er reynar ekki með starfssemi eins og er) innan menntakerfis Akureyrar. Þessir skólar hafa sjálfstæði í ansi mörgu sem gerir það að verkum að þeir eru hver um sig einstakir, bæði í stefnumótun og eins í mannavali.
Skólarnir eru misrótgrónir eftir því hve hverfið er gamalt og eru margar hefðir í hverjum skóla sem ganga ár eftir ár, kynslóð eftir kynslóð. Það er frábært þegar skólar eru bæði fastheldnir á það sem vel gengur og nýtur vinsælda og eins það að þeir eru nýtískulegir og mæta þörfum nemenda á þeim stað sem nemendur eru hverju sinni. Nýrri skólar reyna að búa til hefðir sem geta haldist í gegnum tíðina og þróast þar til þær eru orðnar fastar í forminu og samþykktar.
Einn ótvíræður kostur á margbreytileika skólanna er að nemendur hafa kost á að skipta um skóla ef þeir rekast illa í einum skóla, hvort heldur það er vegna félagslegrar upplifunar eða námslegrar. Þá er hægt að skoða hvað aðrir skólar hafa upp á að bjóða og sækja um þar og vona að viðkomandi árgangur sé ekki fullur, því krakkar úr hverju hverfi ganga fyrir í sínum skóla. Skólar eru nefnilega vinnustaðir nemenda og þeir eins og aðrir eiga að geta skipt um vinnustað ef kostur og ástæða er til. Skólar mega ekki vera fyrir formið, þeir eru fyrir nemendur þó svo að það kosti eitthvað “vesen” á bæjarskrifstofum eða annars staðar í kerfinu.
Sem dæmi um hefðir eru árshátíðir skólanna sem eru jafn misjafnar og skólarnir eru margir og ganga þær eins, eða svipað, ár eftir ár, þ.e.a.s. utanumhaldið. Innihaldið breytist hins vegar því leikrit eru sett upp og hjá yngri bekkjum ráða oft atburðir líðandi stunda innihaldinu á meðan eldri árgangar halda sig við sígild verk sem reyna á margs konar hæfileika nemenda, svo sem leik, söng, dans, hönnun, smíði, framsögn og fleira.
Núna þegar komið er fram í febrúar fara útivistardagar skólanna að renna í hlað. Þá fær hver skóli sinn dag í Hlíðarfjalli þar sem nemendur láta reyna á skíða og þotukunnáttu sína í öruggu umhverfi starfsmanna fjallsins og skólanna. Þessir dagar eru hefð sem veldur því að krakkar í skólum Akureyrar sækja seinna meir í fjallið sem tómstundaiðkun. Fá leiðsögn í 10 ár í grunnskóla og halda svo áfram. Þannig að þetta er tvímælalaust fjárfesting sem skilar sér til baka. Venja krakkana á heilbrigða og skemmtilega útivist sem verður þeim flestum góð minning þegar frá líður, sem þau sækja í aftur og aftur.
Starfsfólkið í skólunum vinnur allt, skólastjórar, deildarstjórar, kennarar og annað starfsfólk, að því að hver dagur í skólanum sé jákvæð upplifun félagslega og námslega fyrir hvert og eitt barn. Auðvitað koma upp árekstrar og ágreiningar en á því er jafnan tekið innan skólans eins fljótt og af bestu getu í hvert og eitt skipti.
Skólarnir eru svo með alls kyns verkfæri til að bæta árangur barna. Í Giljaskóla er í byrjun árs lestrarátak, fyrir jólin var hurðaskreytingakeppni í Lundaskóla, í Síðu- og Brekkuskóla eru nýbúnar 100 daga hátíðir þar sem nemendur 1. bekkjar gleðja restina af skólanum með söng og gleði, Glerárskóli eins og Giljaskóli var með lestrarátak þar sem nemendur settu sér sjálf markmið, hvert og eitt og nemendur í Naustaskóla eru að setja upp mathöll í dag þar sem þeir selja gestum og gangandi mat í fjáröflunarskini. Oddeyrarskóli hóf skólaárið með árshátíðarvinnu sem lauk með árshátíð í síðustu viku. Nemendur í Hlíðaskóla eru að smíða sér geymsluskúr á lóðinni, Hríseyjarskóli er að vinna í verkefninu “látum gott af okkur leiða”.
Þessar menntastofnanir leggja eins og sjá má sitt lóð á vogarskálarnar til að stuðla að fjölbreyttu lífi innan bæjarins, hvort sem bara nemendur koma að því eða foreldrar og aðrir velunnarar skólanna.
Sigurður Bibbi Sigurðarson
Það er mikil gæfa á Akureyri hve skólar eru vel mannaðir af sérfræðingum í kennslufræðum sem er frábært og það hefur og mun skila af sér nemendum sem eru tilbúnir til að takast á við fjölbreytileikann sem lífið býður upp á. Eftir grunnskólann eru svo tveir aldeilis frábærir skólar til að halda áfram auk framhaldsskóla í næsta nágrenninu.
Framtíðin er barnanna og því er gott að hugsa vel um þau, hugsa vel til þeirra og hugsa sífellt um þau með þeirra velferð og vegferð í huga. Þannig líður þeim betur og þannig líður okkur betur.