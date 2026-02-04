Listnám á háskólastigi á Akureyri-Kynningarfundur

Mikilvægur áfangi í uppbyggingu listnáms á Norðurlandi er nú að verða að veruleika. Háskólinn á Akureyri og Listaháskóli Íslands hafa hlotið styrk til að þróa listnám á háskólastigi á Akureyri, með það að markmiði að auka aðgengi að skapandi námi utan höfuðborgarsvæðisins og styrkja tengsl lista, fræða og samfélags.
Kynningarfundur verður haldinn á næstunni þar sem áherslur, fyrirkomulag og framtíðarsýn verkefnisins verða kynnt nánar. Fundurinn er opinn öllum sem hafa áhuga á listum, menntun og skapandi þróun á Norðurlandi – hvort sem um er að ræða nemendur, fagfólk eða önnur áhugasöm. Fundurinn verður 9. febrúar klukkan 15:00-16:30, sjá nánari upplýsingar hér.
Í náminu mætast ólíkar listgreinar og fræðasvið
Námið er byggt upp í nánu samstarfi háskólanna og tekur mið af sérstöðu Akureyrar og nærsamfélagsins. Í þessum fyrsta fasa verður boðið upp á nokkur námskeið sem verða mismunandi hvað varðar lengd og tímasetningu svo að hægt sé að skoða hvað hentar best.
Lögð er áhersla á skapandi hugsun, listrænar aðferðir, gagnrýna samfélagsgreiningu og nýjar kennsluaðferðir sem gera fólki kleift að stunda listnám óháð búsetu. Verkefnið snýst því ekki um að „flytja“ nám norður, heldur að móta það í samspili við menningarumhverfi, grasrót og raunverulegar þarfir svæðisins.
Í náminu mætast ólíkar listgreinar og fræðasvið. Nemendur fá tækifæri til að vinna með myndlist, hönnun, sviðslistir og rannsóknir á skapandi hátt, oft í þverfaglegu samhengi þar sem listir eru notaðar sem verkfæri til að skilja, miðla og takast á við samfélagsleg viðfangsefni. Námsfyrirkomulagið er sveigjanlegt og byggir bæði á staðnámi á Akureyri og fjarnámi í rauntíma, sem opnar dyr fyrir breiðan hóp þátttakenda.
Samvinnan grunnurinn að velgengni
Samstarfið nýtir styrkleika beggja háskóla: faglega sérþekkingu Listaháskóla Íslands á sviði lista og kennslufræðilega þekkingu Háskólans á Akureyri, sérstaklega í fjarnámi og dreifnámi. Með því verða til nýjar leiðir í verklegu listnámi sem geta orðið fyrirmynd að sambærilegum verkefnum víðar um landið.
Með þessu samstarfi er stigið stórt skref í átt að fjölbreyttara og aðgengilegra háskólanámi á Akureyri og lagður traustur grunnur að áframhaldandi uppbyggingu listnáms, örnáms og skapandi fræða í nánu samtali við samfélagið.