Arna Rut Gunnarsdóttir gefur kost á sér í 3.- 4. sæti

02. febrúar, 2026 - 18:48 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Arna Rut Gunnarsdótttir stefnir á þriðja eða fjórða sæti á lista Sjálfstæðisflokksins við sveitarstj…
Arna Rut Gunnarsdótttir stefnir á þriðja eða fjórða sæti á lista Sjálfstæðisflokksins við sveitarstjórnarkosingarnar í vor.

Arna Rut Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Tengis, gefur kost á sér í 3- 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri til bæjarstjórnarkosninga í röðun sem fram fer í fulltrúaráði 7. febrúar nk. 

Þetta kemur fram i tilkynningu sem Arna Rut sendi fjölmiðlum, en þar segir:

,,Það hefur sennilega ekki farið fram hjá neinum að sveitarstjórnarkosningar fara fram í vor og hitastigið í aðdraganda röðunar og prófkjara víða verið hátt, meðal annars hér í bænum! Þann 7. febrúar fer fram röðun í fjögur efstu sætin á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri og hef ég ákveðið að gefa kost á mér í 3. - 4. sæti.

Ég tel mikilvægt að kjörnir fulltrúar hafi breiða þekkingu og reynslu og nauðsynlegt að þar séu aðilar með reynslu úr atvinnulífinu. Ég starfa sem framkvæmdastjóri hjá fjarskiptafélaginu Tengir en bý jafnframt að þeirri reynslu að hafa áður starfað við löggæslu og í heilbrigðiskerfinu.
 
Ég hef búið á Akureyri nánast öll mín 43 ár, er gift og eigum við hjónin fjóra syni. Ég hef búið báðum megin við Glerá og keppt bæði fyrir Þór og KA! Ég hef sótt mér talsverða menntun gegnum árin. Er svæfingahjúkrunarfræðingur, með meistaragráðu í heilbrigðisvísindum og stjórnun, diplómu í fyrirtækjalögfræði og er að ljúka meistaragráðu í viðskiptalögfræði. Ég þekki skóla- og frístundastarf bæjarins að sjálfsögðu nokkuð vel auk þess að hafa verið móðir á hliðarlínunni á flestum völlum bæjarins. Þá er óhætt að segja að ég hafi ágætis innsýn í málefni velferðarsviðs því yngsti sonur okkar hjóna er með fötlun og við þekkjum vel þær áskoranir sem fylgja því að vera foreldri langveiks barns á landsbyggðinni.
 
Ég vil sjá Akureyri verða leiðandi sveitarfélag þegar kemur að ábyrgri stjórnsýslu. Gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga umfram verðbólgumarkmið og verðlagsþróun hafa neikvæð áhrif á efnahagslífið og ýta undir verðbólgu. Nú er hætt við að verðlagsforsendur kjarasamninga standist ekki í haust og er ábyrgð ríkis og sveitarfélaga mikil.
 
Ég vil að Akureyri sé samfélag sem styður við atvinnustarfsemi í bænum og leggur ekki stein í götu atvinnurekenda, t.d. með því að veita þeim takmarkaða rödd í skipulagsmálum, því ég tel mikilvægt fyrir samfélagið að hér séu rekin fyrirtæki í eigu heimamanna. Ég er t.d. þeirrar skoðunar að til að efla atvinnulífið í miðbænum, eigi allir íbúar að hafa frítt bílastæðakort svo þeir geti sótt verslun og þjónustu þar án kostnaðar, rétt eins og ef skotist er inn í verslanamiðstöðvar bæjarins.
 
Ég vil að bæjarstjórn láti almennilega í sér heyra þegar kemur að ýmsum öryggismálum í heilbrigðiskerfinu og taki meiri þátt í umræðunni, t.d. í tengslum við málefni sjúkraflugs, staðsetningu þyrlu og mönnunarvanda Sjúkrahússins. Hér þarf að taka höndum saman og höggva á hnúta - þetta eru stór mál fyrir bæjarbúa, því þetta snýst ekki aðeins um öryggi okkar, þetta snýst líka um afleidd störf og þjónustu sem er mikilvæg fyrir samfélagið allt.
 
Ég vil að bærinn beiti sér af meiri festu í innviðamálum sem varða sveitarfélagið. Það stuðaði mig þegar bæjarfulltrúi lýsti því á kynningarfundi vegna Blöndulínu 3 fyrr í vikunni, að samninganefnd bæjarins væri búin að vera í störukeppni við Landsnet í þrjú ár. Það þykir mér óásættanlegt, þetta er risa stórt hagsmunamál fyrir sveitarfélagið og hér þarf að stíga fast til jarðar og klára málið.
 
Ég býð því fram reynslu mína og þekkingu með það að markmiði að styrkja enn frekar stöðu Akureyrarbæjar og að hér verði ávallt gott að búa."
Til baka

Nýjast

  • Arna Rut Gunnarsdóttir gefur kost á sér í 3.- 4. sæti

    • 02.02.2026
    Arna Rut Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Tengis, gefur kost á sér í  3- 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri til bæjarstjórnarkosninga í röðun sem fram fer í fulltrúaráði 7. febrúar nk. 

  • Bambahús rís við Hlíðarskóla

    • 02.02.2026
    Vikublaðið frétti af byggingu Bambahúss við Hlíðaskóla í Skjaldarvík og tók því hús á skólastjóranum um nánari fréttir af gangi mála varðandi það og annað.

  • Hörgársveit tekur sitt fyrsta Græna skref

    • 02.02.2026
    Hörgársveit hefur stigið sitt fyrsta Græna skref af fimm í umhverfisverkefninu Græn skref, sem SSNE heldur utan um.

  • SAk - Jákvæður árangur af verkefninu „Hreyfum okkur“

    • 02.02.2026
    Verkefnið Hreyfum okkur, sem miðar að því að hvetja sjúklinga til aukinnar hreyfingar meðan á innlögn stendur, er þegar farið að skila mælanlegum árangri að því er fram kemur á vefsíðu Sjúkrahússins á Akureyri.

  • Frá þekkingu til þróunaráhrifa

    • 02.02.2026
    Utanríkisráðherra á opnum fundi um sjálfbæra þróun í sjávarútvegi við Háskólann á Akureyri

  • Janúar í Norðurþingi, stiklað á stóru.

    • 01.02.2026
    Janúar í Norðurþingi hefur einkennst af mikilli veðurblíðu miðað við árstíma. Þrátt fyrir snjóleysi í byggð hefur gönguskíðabrautin á skíðasvæðinu við Reyðarárhnjúk verið opnuð. Það er ástæða til að hvetja fólk til að notfæra sér aðstöðuna sem hefur verið endurbætt, bæði var brautin lengd og lýsing bætt. Í byrjun janúar var lögð fín gönguskíðabraut á Klifatjörninni við Kópasker en síðustu daga hefur snjóleysi hamlað notkun þar.

  • Vel lukkaðar endurbætur hjá Bjargi líkamsræktarstöð

    • 01.02.2026
    „Akureyringar eru heilt yfir duglegir að mæta til okkar í ræktina og þó nokkuð um kúnna sem hafa verið frá upphafi. Við getum ekki annað en verið ánægð með það segir Páll Hólm Sigurðsson framkvæmdastjóri og annar eigenda Bjargs, líkamsræktarstöðvar.

  • Þórhallur Harðarson gefur kost á sér í 4. sæti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri

    • 01.02.2026
    Þórhallur Harðarson, framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, gefur kost á sér í 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri til bæjarstjórnarkosninga, í röðun sem fram fer 7. febrúar.

  • Efnt til samkeppni um skipulag svæðisins sem hýsir i dag Akureyrarvöll

    • 01.02.2026
    Akureyrarbær í samstarfi við Arkitektafélag Íslands standa fyrir samkeppni um nýtt skipulag á lóðinni sem Akureyrarvöllur stendur á. Hugmyndum skal skilað inn undir lok april n.k og mun niðurstaða fimm manna dómnefndar en hana skipa, Halla Björk Reynisdóttir, Hlynur Jóhannsson, og Sindri Kristjánsson sem tilnefnd eru frá bænum og þær Borghildur Sölvey Sturludóttir arkitekt FAÍ og Fríða Björg Eðvarðsdóttir landslagsarkitekt FÍLA liggja fyrir í lok maí.
Sjá meira