Arna Rut Gunnarsdóttir gefur kost á sér í 3.- 4. sæti

Arna Rut Gunnarsdótttir stefnir á þriðja eða fjórða sæti á lista Sjálfstæðisflokksins við sveitarstjórnarkosingarnar í vor.
Arna Rut Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Tengis, gefur kost á sér í 3- 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri til bæjarstjórnarkosninga í röðun sem fram fer í fulltrúaráði 7. febrúar nk.
Þetta kemur fram i tilkynningu sem Arna Rut sendi fjölmiðlum, en þar segir:
,,Það hefur sennilega ekki farið fram hjá neinum að sveitarstjórnarkosningar fara fram í vor og hitastigið í aðdraganda röðunar og prófkjara víða verið hátt, meðal annars hér í bænum! Þann 7. febrúar fer fram röðun í fjögur efstu sætin á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri og hef ég ákveðið að gefa kost á mér í 3. - 4. sæti.
Ég tel mikilvægt að kjörnir fulltrúar hafi breiða þekkingu og reynslu og nauðsynlegt að þar séu aðilar með reynslu úr atvinnulífinu. Ég starfa sem framkvæmdastjóri hjá fjarskiptafélaginu Tengir en bý jafnframt að þeirri reynslu að hafa áður starfað við löggæslu og í heilbrigðiskerfinu.
Ég hef búið á Akureyri nánast öll mín 43 ár, er gift og eigum við hjónin fjóra syni. Ég hef búið báðum megin við Glerá og keppt bæði fyrir Þór og KA! Ég hef sótt mér talsverða menntun gegnum árin. Er svæfingahjúkrunarfræðingur, með meistaragráðu í heilbrigðisvísindum og stjórnun, diplómu í fyrirtækjalögfræði og er að ljúka meistaragráðu í viðskiptalögfræði. Ég þekki skóla- og frístundastarf bæjarins að sjálfsögðu nokkuð vel auk þess að hafa verið móðir á hliðarlínunni á flestum völlum bæjarins. Þá er óhætt að segja að ég hafi ágætis innsýn í málefni velferðarsviðs því yngsti sonur okkar hjóna er með fötlun og við þekkjum vel þær áskoranir sem fylgja því að vera foreldri langveiks barns á landsbyggðinni.
Ég vil sjá Akureyri verða leiðandi sveitarfélag þegar kemur að ábyrgri stjórnsýslu. Gjaldskrárhækkanir sveitarfélaga umfram verðbólgumarkmið og verðlagsþróun hafa neikvæð áhrif á efnahagslífið og ýta undir verðbólgu. Nú er hætt við að verðlagsforsendur kjarasamninga standist ekki í haust og er ábyrgð ríkis og sveitarfélaga mikil.
Ég vil að Akureyri sé samfélag sem styður við atvinnustarfsemi í bænum og leggur ekki stein í götu atvinnurekenda, t.d. með því að veita þeim takmarkaða rödd í skipulagsmálum, því ég tel mikilvægt fyrir samfélagið að hér séu rekin fyrirtæki í eigu heimamanna. Ég er t.d. þeirrar skoðunar að til að efla atvinnulífið í miðbænum, eigi allir íbúar að hafa frítt bílastæðakort svo þeir geti sótt verslun og þjónustu þar án kostnaðar, rétt eins og ef skotist er inn í verslanamiðstöðvar bæjarins.
Ég vil að bæjarstjórn láti almennilega í sér heyra þegar kemur að ýmsum öryggismálum í heilbrigðiskerfinu og taki meiri þátt í umræðunni, t.d. í tengslum við málefni sjúkraflugs, staðsetningu þyrlu og mönnunarvanda Sjúkrahússins. Hér þarf að taka höndum saman og höggva á hnúta - þetta eru stór mál fyrir bæjarbúa, því þetta snýst ekki aðeins um öryggi okkar, þetta snýst líka um afleidd störf og þjónustu sem er mikilvæg fyrir samfélagið allt.
Ég vil að bærinn beiti sér af meiri festu í innviðamálum sem varða sveitarfélagið. Það stuðaði mig þegar bæjarfulltrúi lýsti því á kynningarfundi vegna Blöndulínu 3 fyrr í vikunni, að samninganefnd bæjarins væri búin að vera í störukeppni við Landsnet í þrjú ár. Það þykir mér óásættanlegt, þetta er risa stórt hagsmunamál fyrir sveitarfélagið og hér þarf að stíga fast til jarðar og klára málið.
Ég býð því fram reynslu mína og þekkingu með það að markmiði að styrkja enn frekar stöðu Akureyrarbæjar og að hér verði ávallt gott að búa."