SAk - Jákvæður árangur af verkefninu „Hreyfum okkur“

02. febrúar, 2026 - 13:10 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hreyfihornin eru vinsæl meðal sjúklinga. Kristveig Atladóttir og Jana Björg Róbertsdóttir, sjúkraþjá…
Hreyfihornin eru vinsæl meðal sjúklinga. Kristveig Atladóttir og Jana Björg Róbertsdóttir, sjúkraþjálfarar, hluti þeirra sem þátt í verkefninu ,,Hreyfum okkur" Mynd á vef SAk

Verkefnið Hreyfum okkur, sem miðar að því að hvetja sjúklinga til aukinnar hreyfingar meðan á innlögn stendur, er þegar farið að skila mælanlegum árangri að því er fram kemur á vefsíðu Sjúkrahússins á Akureyri.

Ný könnun sýnir að fleiri sjúklingar klæðast nú eigin fötum yfir daginn og notkun á hreyfihornum deildanna hefur aukist, sem bendir til jákvæðrar þróunar í átt að meiri virkni og sjálfstæði sjúklinga.

„Þetta eru mjög hvetjandi niðurstöður sem sýna okkur að einfaldar aðgerðir og hvatning getur haft raunveruleg áhrif,“ segir Ragnhildur Jónsdóttir, yfirsjúkraþjálfari á SAk.

Nauðsynlegt að halda áfram

Næstu skref í verkefninu snúast fyrst og fremst að því að virkja fleiri fagstéttir, fylgjast með þróuninni og fjölga áminningum með sýnilegum hætti bæði fyrir starfsfólk, sem og sjúklinga og aðstandendur þeirra. Fjölga á veggspjöldum og plaggötum og minna á verkefnið á upplýsingaskjáum sjúkrahússins „Hreyfing á meðan á innlögn stendur er sameiginlegt verkefni okkar allra,“ segir Ragnhildur. „Með auknum sýnileika og einföldum verkfærum getum við enn frekar stutt við bata, líðan og sjálfstæði sjúklinga.“

Til baka

Nýjast

  • SAk - Jákvæður árangur af verkefninu „Hreyfum okkur“

    • 02.02.2026
    Verkefnið Hreyfum okkur, sem miðar að því að hvetja sjúklinga til aukinnar hreyfingar meðan á innlögn stendur, er þegar farið að skila mælanlegum árangri að því er fram kemur á vefsíðu Sjúkrahússins á Akureyri.

  • Frá þekkingu til þróunaráhrifa

    • 02.02.2026
    Utanríkisráðherra á opnum fundi um sjálfbæra þróun í sjávarútvegi við Háskólann á Akureyri

  • Janúar í Norðurþingi, stiklað á stóru.

    • 01.02.2026
    Janúar í Norðurþingi hefur einkennst af mikilli veðurblíðu miðað við árstíma. Þrátt fyrir snjóleysi í byggð hefur gönguskíðabrautin á skíðasvæðinu við Reyðarárhnjúk verið opnuð. Það er ástæða til að hvetja fólk til að notfæra sér aðstöðuna sem hefur verið endurbætt, bæði var brautin lengd og lýsing bætt. Í byrjun janúar var lögð fín gönguskíðabraut á Klifatjörninni við Kópasker en síðustu daga hefur snjóleysi hamlað notkun þar.

  • Vel lukkaðar endurbætur hjá Bjargi líkamsræktarstöð

    • 01.02.2026
    „Akureyringar eru heilt yfir duglegir að mæta til okkar í ræktina og þó nokkuð um kúnna sem hafa verið frá upphafi. Við getum ekki annað en verið ánægð með það segir Páll Hólm Sigurðsson framkvæmdastjóri og annar eigenda Bjargs, líkamsræktarstöðvar.

  • Þórhallur Harðarson gefur kost á sér í 4. sæti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri

    • 01.02.2026
    Þórhallur Harðarson, framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, gefur kost á sér í 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri til bæjarstjórnarkosninga, í röðun sem fram fer 7. febrúar.

  • Efnt til samkeppni um skipulag svæðisins sem hýsir i dag Akureyrarvöll

    • 01.02.2026
    Akureyrarbær í samstarfi við Arkitektafélag Íslands standa fyrir samkeppni um nýtt skipulag á lóðinni sem Akureyrarvöllur stendur á. Hugmyndum skal skilað inn undir lok april n.k og mun niðurstaða fimm manna dómnefndar en hana skipa, Halla Björk Reynisdóttir, Hlynur Jóhannsson, og Sindri Kristjánsson sem tilnefnd eru frá bænum og þær Borghildur Sölvey Sturludóttir arkitekt FAÍ og Fríða Björg Eðvarðsdóttir landslagsarkitekt FÍLA liggja fyrir í lok maí.

  • Kristnnesspítali Ákveðið að opna 7 daga rými á á ný

    • 31.01.2026
    Ákveðið hefur verið að opna 7 daga rými á ný á Kristnesspítala frá og með 7.-8. febrúar. Opnuð verður blönduð deild þ.e. dagdeild, 5 daga- og 7 dagadeild en starfsemin verður skert til að byrja með á meðan unnið er að því að manna deildina. Á deildinni verða 18 rými í fyrstu og óljóst í hve langan tíma starfsemin verður skert.

  • Stefanía og Baldvin eru íþróttakona og karl UFA 2025

    • 31.01.2026
    Stefanía Daney Guðmundsdóttir og Baldvin Þór Magnússon eru íþróttakona og karl Ungmennafélags Akureyrar fyrir árið 2025.

  • Hvernig draga má úr veikindafjarveru á vinnustöðum

    • 31.01.2026
    Veikindafjarvera hefur áhrif á rekstur, starfsanda og líðan starfsfólks. Þó að veikindi séu eðlilegur hluti af lífinu, sýna bæði íslenskar og alþjóðlegar rannsóknir að stjórnendur vinnustaða geta haft veruleg áhrif á það hvort fjarvera verði stutt og tímabundin eða þróist yfir í langvarandi veikindaleyfi. Með markvissum aðgerðum er hægt að draga úr veikindum, bæta líðan og styrkja vinnustaðamenningu.
Sjá meira