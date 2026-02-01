Þórhallur Harðarson gefur kost á sér í 4. sæti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri

01. febrúar, 2026 - 12:07 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þórhallur Harðarsson stefnir á fjórða sæti á lista Sjálfstæðisflokksins við sveitarstjórnarkosingarn…
Þórhallur Harðarsson stefnir á fjórða sæti á lista Sjálfstæðisflokksins við sveitarstjórnarkosingarnar í vor.

Þórhallur Harðarson, framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, gefur kost á sér í 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri til bæjarstjórnarkosninga, í röðun sem fram fer 7. febrúar.

Uppruni og reynsla

Þórhallur er 53 ára, giftur og á þrjú uppkomin börn. Hann hefur sinnt í fjölbreyttum stjórnunarstöðum í heilbrigðisgeiranum í 21 ár, þar á meðal sem framkvæmdastjóri, mannauðsstjóri, forstjóri og rekstrarstjóri. Áður starfaði hann í 11 ár í hótel- og veitingageiranum sem matreiðslumaður, hótelstjóri og Food Service Manager hjá Bandaríkjaher. Var lengi vel með eigin rekstur t.d. einn eiganda og hótelstjóri á Fosshótel Húsavík, rak Gamla Bauk og átti og rak Hlöðufell sem var hans fyrsti rekstur.
Hann er með BS í viðskiptafræði, meistaragráðu í stjórnun og Verkefnastjórnun og sveinspróf í matreiðslu og útskrifaður úr Hótel og veitingaskóla.

Sterk félagsleg og pólitísk þátttaka

Þórhallur hefur starfað fyrir Sjálfstæðisflokkinn í 22 ár og setið í fjölmörgum nefndum og ráðum á Akureyri og áður á Austurlandi. Þá hefur hann tekið mikinn þátt í íþrótta‑ og félagslífi.

Helstu áherslur í framboði

  • Ábyrga fjármálastjórn og hóflegar álögur
  • Sjálfbært skipulag og uppbygging fyrir íbúa og atvinnulíf
  • Gæðastarf í leik‑ og grunnskólum
  • Bætt aðstaða til íþrótta og menningar
  • Sterk velferðarþjónusta og gott aðgengi
  • Umhverfismál, orkuskipti og þróttmikil stafræn stjórnsýsla

Yfirlýsing frambjóðanda

„Ég vil leggja mitt af mörkum til að Akureyri sé áfram öruggt, öflugt og aðlaðandi bæjarfélag. Með reynslu minni, bæði úr stjórnsýslu og samfélagsmálum, tel ég mig geta lagt mikið af mörkum í 4. sæti listans,“ segir Þórhallur.

Þetta segir í tilkynningu frá Þórhalli í dag.

Til baka

Nýjast

  • Þórhallur Harðarson gefur kost á sér í 4. sæti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri

    • 01.02.2026
    Þórhallur Harðarson, framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar hjá Heilbrigðisstofnun Norðurlands, gefur kost á sér í 4. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri til bæjarstjórnarkosninga, í röðun sem fram fer 7. febrúar.

  • Efnt til samkeppni um skipulag svæðisins sem hýsir i dag Akureyrarvöll

    • 01.02.2026
    Akureyrarbær í samstarfi við Arkitektafélag Íslands standa fyrir samkeppni um nýtt skipulag á lóðinni sem Akureyrarvöllur stendur á. Hugmyndum skal skilað inn undir lok april n.k og mun niðurstaða fimm manna dómnefndar en hana skipa, Halla Björk Reynisdóttir, Hlynur Jóhannsson, og Sindri Kristjánsson sem tilnefnd eru frá bænum og þær Borghildur Sölvey Sturludóttir arkitekt FAÍ og Fríða Björg Eðvarðsdóttir landslagsarkitekt FÍLA liggja fyrir í lok maí.

  • Kristnnesspítali Ákveðið að opna 7 daga rými á á ný

    • 31.01.2026
    Ákveðið hefur verið að opna 7 daga rými á ný á Kristnesspítala frá og með 7.-8. febrúar. Opnuð verður blönduð deild þ.e. dagdeild, 5 daga- og 7 dagadeild en starfsemin verður skert til að byrja með á meðan unnið er að því að manna deildina. Á deildinni verða 18 rými í fyrstu og óljóst í hve langan tíma starfsemin verður skert.

  • Stefanía og Baldvin eru íþróttakona og karl UFA 2025

    • 31.01.2026
    Stefanía Daney Guðmundsdóttir og Baldvin Þór Magnússon eru íþróttakona og karl Ungmennafélags Akureyrar fyrir árið 2025.

  • Hvernig draga má úr veikindafjarveru á vinnustöðum

    • 31.01.2026
    Veikindafjarvera hefur áhrif á rekstur, starfsanda og líðan starfsfólks. Þó að veikindi séu eðlilegur hluti af lífinu, sýna bæði íslenskar og alþjóðlegar rannsóknir að stjórnendur vinnustaða geta haft veruleg áhrif á það hvort fjarvera verði stutt og tímabundin eða þróist yfir í langvarandi veikindaleyfi. Með markvissum aðgerðum er hægt að draga úr veikindum, bæta líðan og styrkja vinnustaðamenningu.

  • Lögreglan á Norðurleandi eystra - Þrír góðkunnir lögreglumenn setjast í helgan stein

    • 31.01.2026
    Á dögunum létu þrír góðkunnir lögreglumenn af störfum vegna aldurs en frá þessu er greint á Facebooksíðu embættisins, þar segir: 

  • Tilboðsfrestur á lóðum á tjaldsvæðisreitnum framlengdur

    • 31.01.2026
    Akureyrarbær hefur ákveðið að framlengja frestinn til að senda inn tilboð í byggingarrétt lóðanna þriggja á tjaldsvæðisreitnum um einn mánuð. Því er nú hægt að senda inn tilboð í byggingarréttinn til kl. 12.00 þann 12. mars 2026.

  • Alveg einn - Nýtt lag með tónlistartvíeykinu Villa & Dandra

    • 30.01.2026
    Í dag, föstudaginn 30.01.26, kom út lagið Alveg Einn með tónlistartvíeykinu Villa & Dandra.    

  • Listasafnið á Akureyri Guðmundur Ármann og Björk með nýjar sýningar

    • 30.01.2026
    Tvær nýjar sýningar verða opnaðar á Listasafninu á Akureyri á laugardag, 31. janúar kl. 15 á fjórðu hæð safnsins. Þetta eru fyrstu sýningaropnanir ársins 2026. . Annars vegar er um að ræða sýningu Guðmundar Ármanns - Aðflæði, og hins vegar sýningu Bjarkar Viggósdóttur - Hreyfingu fyrir sjón.
Sjá meira