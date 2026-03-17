Nemendur við Menntaskólann á Akureyri hanna pizzur – og láta þær gefa til baka

Sprettur-Inn, í samstarfi við Skólafélagið Huginn og Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis, hefur hrundið af stað nýju samfélagsverkefni undir yfirskriftinni „Sneið fyrir samfélagið“.
Upphaflega var markmiðið að þróa pizzur sem höfða til ungs fólks. Fulltrúar MA komu að þróuninni frá grunni og niðurstaðan varð nýr pönnupizzubotn og þrjár spennandi pizzur sem nú eru komnar á matseðil. Seinna í ferlinu kviknaði sú hugmynd að láta verkefnið einnig leiða til góðs – og varð það grunnurinn að „Sneið fyrir samfélagið“.
Af hverri seldri pizzu renna 600 kr. til góðgerðarmála, nánar tiltekið til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis.
Pizzurnar bera nöfnin Businn, Kvos-inn og Skólameistarinn og endurspegla bæði sköpunargleði nemenda og tengingu við skóla- og bæjarlíf.
„Við vildum skapa eitthvað sem tengir saman nemendur og samfélagið á einfaldan og skemmtilegan hátt. Hugmyndin er sú að hver pizza gefi til baka – ein sneið í einu,“ segir Aron Þór Sigurgeirsson, rekstrarstjóri Sprettsins.
„Það er mikilvægt fyrir okkur að taka þátt í verkefnum sem byggja á samstöðu og þátttöku. Hér fá nemendur tækifæri til að skapa eitthvað sem hefur raunveruleg áhrif,“ segir Tinna Kristinsdóttir, fyrir hönd Skólafélagsins Hugins.
Sneið fyrir samfélagið stendur yfir frá 18. mars til 15. apríl, og verða reglulega birtar upplýsingar um framvindu verkefnisins.