Vinningstillaga um skipulag Akureyrarvallar kynnt í dag

Vinningstillagan í samkeppni um skipulag Akureyrarvallar og nágrennis verður tilkynnt við hátíðlega athöfn í Menningarhúsinu Hofi í dag. Þrjár efstu tillögurnar verða verðlaunaðar og gefst áhugasömum jafnframt kostur á að kynna sér tillögurnar.
Halla Björk Reynisdóttir, forseti bæjarstjórnar og formaður dómnefndar, mun afhenda verðlaunin, en fyrstu verðlaun nema 7 milljónum króna, önnur verðlaun 3 milljónum og þriðju verðlaun 1 milljón króna.
Alls bárust 16 tillögur í samkeppnina sem Akureyrarbær efndi til í samstarfi við Arkitektafélag Íslands. Ein tillaga reyndist ógild og fjallaði dómnefnd því um 15 gildar tillögur.
Á kynningunni verður farið yfir vinningstillöguna og jafnframt sagt frá næstu skrefum í áframhaldandi vinnu og framkvæmdum á svæðinu. Öll eru velkomin.
