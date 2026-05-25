Akureyrarbær og Grófin Nýr samstarfssamningur

Akureyrarbær og Grófin geðrækt hafa undirritað nýjan samstarfssamning um þjónustu Grófarinnar á Akureyri til ársloka 2028.
Markmið samningsins er að efla Grófina í hlutverki sínu sem geðræktarmiðstöð. Enn fremur að auka tengsl og samvinnu Grófarinnar og þeirra aðila innan bæjarfélagsins sem vinna með fólki sem glímir við geðraskanir segir á vef Akureyrarbæjar.
Grófin veitir fullorðnum einstaklingum með geðraskanir samastað til bataferlis með aukinni virkni, jafningjastuðningi, hópastarfi og stuðningssamtölum. Lögð er áhersla á að skapa tækifæri til bata á eigin forsendum og án tímamarka.