Akureyrarbær og Grófin Nýr samstarfssamningur

25. maí, 2026 - 12:49 Margrét Þóra Þórsdóttir
Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri, og Pálína Sigrún Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Grófarinnar, við undirritun samningsins. Markmið hans er að efla Grófina í hlutverki sínu sem geðræktarmiðstöð. Mynd akureyri.is

Akureyrarbær og Grófin geðrækt hafa undirritað nýjan samstarfssamning um þjónustu Grófarinnar á Akureyri til ársloka 2028.

Markmið samningsins er að efla Grófina í hlutverki sínu sem geðræktarmiðstöð. Enn fremur að auka tengsl og samvinnu Grófarinnar og þeirra aðila innan bæjarfélagsins sem vinna með fólki sem glímir við geðraskanir segir á vef Akureyrarbæjar.

Grófin veitir fullorðnum einstaklingum með geðraskanir samastað til bataferlis með aukinni virkni, jafningjastuðningi, hópastarfi og stuðningssamtölum. Lögð er áhersla á að skapa tækifæri til bata á eigin forsendum og án tímamarka.

