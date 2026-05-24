Vel heppnuð ferð ,,Stellumanna" til Færeyja

,,Ég er orðlaus, en uppfullur af gleði og þakklæti yfir þeim móttökum sem við Stellusjómenn höfum fengið hér i Færeyjum og dagurinn i Klaksvik gleymist aldrei,” sagði Sigfús Helgason í samtali við vef Vikublaðsins í dag.
Stofnað verður Stellusetur i Klaksvík
Eins og við sögðum frá s.l fimmtudag hélt tæplega 40 manna hópur til Færeyja með Norrænu og er óhætt fullyrða að ferð þeirra hafi vakið mikla athygli heimamanna. Flestir fjölmiðlar í Færeyjum hafa sagt frá heimsókninni og mótttökur heimamanna eru góðar. Karl Johansen borgarstjóri i Klaksvik bauð til móttöku þar sem líkanið af Stellunum svokölluðu var afhjúpað, en eins og kunnugt er festi ÚA kaup á togurunum sem við þekkjum betur sem Svalbak og Sléttbak frá útgerðarfélagi í Klaksvík. Karl tilkynnti við þetta tilefni um stofnun Stelluseturs í Klaksvík til að minnast þessa þáttar í útgerðarsögu bæjarins
,,Vinarþelið og hlyjan sem við fundum þegar við komum í Stelluhúsið fór ekki framhjá okkur, og það er ekki hægt að koma i orð þeim viðbrögðum sem færeysku vinir okkar sýndu þegar þeir sáu likanið af Stellunum komna ,,heim til Klaksvikur” eins og einn sjómaður sagði við mig og faðmaði mig" bætti Sigfús við.
Stellumenn þ.e sjómenn frá báðum löndum sem voru til sjós á ,,Stellunum"
Boðið í heimsóknir víðsvegar
,,Þegar ég tilkynnti að við myndum skilja líkanið eftir i eitt ár brustu út mikil fagnaðarlæti og ekki var gleðin minni þegar ég afhenti borgarstjóranum i Klaksvik skipsbjölluna úr Stella Kristína/Sléttbak að gjöf frá ÚA”.
Hópurinn hefur fengið heimboð td frá stórum útgerðarfélögum eyjanna svo sem JFK og Framherja, segja má að hvar sem hópurinn hefur komið sé þeim fagnað sem mest og best.
,,Þessi ferð mun aldrei úr minni mínu fara og hópurinn er svo sæll og glaður með allt héŕ á þessum undurfallegu eyjum. Ég get ekki heldur látið hjá líða að nefna leiðsögukonuna okkar sem við allir viljum eiga i hvert bein, hina yndislegu Maigun Solmunde, hún hefur reynst frábærlega, vægast sagt,” sagði Sigfús Helgason að endingu.
Likanið góða sem verður til sýnis í Klaksvik næstu 12 mánuði vekur gríðarlega hrifningu heimamanna
Fyrir lesendur sem vilja spreyta sig á færeysku eru hér fyrir neðan tvær slóðir til þess að ,,feta”en þær greina frá heimsókn Stellumanna eins og þeir eru kallaðir I Færeyjum
