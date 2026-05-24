Vel heppnuð ferð ,,Stellumanna" til Færeyja

24. maí, 2026 - 19:27 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Sigfús Helgason afhendir Karli Johansen borgarstjóra i Klaksvik skipsbjölluna úr Sléttbak/Stellu Kir…
Sigfús Helgason afhendir Karli Johansen borgarstjóra i Klaksvik skipsbjölluna úr Sléttbak/Stellu Kirstinu í hátíðlegir athöfn í ráðhúsi Klaksvíkur i gær. Myndir info.fo

,,Ég er orðlaus, en uppfullur af gleði og þakklæti yfir þeim móttökum sem við Stellusjómenn höfum fengið hér i Færeyjum og dagurinn i Klaksvik gleymist aldrei,” sagði Sigfús Helgason í samtali við vef Vikublaðsins í dag.

Stofnað verður Stellusetur i Klaksvík

Eins og við sögðum frá s.l fimmtudag hélt tæplega 40 manna hópur til Færeyja með Norrænu og er óhætt fullyrða að ferð þeirra hafi vakið mikla athygli heimamanna. Flestir fjölmiðlar í Færeyjum hafa sagt frá heimsókninni og mótttökur heimamanna eru góðar. Karl Johansen borgarstjóri i Klaksvik bauð til móttöku þar sem líkanið af Stellunum svokölluðu var afhjúpað, en eins og kunnugt er festi ÚA kaup á togurunum sem við þekkjum betur sem Svalbak og Sléttbak frá útgerðarfélagi í Klaksvík.  Karl tilkynnti við þetta tilefni um stofnun Stelluseturs í Klaksvík til að minnast þessa þáttar í útgerðarsögu bæjarins

,,Vinarþelið og hlyjan sem við fundum þegar við komum í Stelluhúsið fór ekki framhjá okkur, og það er ekki hægt að koma i orð þeim viðbrögðum sem færeysku vinir okkar sýndu þegar þeir sáu likanið af Stellunum komna ,,heim til Klaksvikur” eins og einn sjómaður sagði við mig og faðmaði mig" bætti Sigfús við.

Stellumenn þ.e sjómenn frá báðum löndum sem voru til sjós á ,,Stellunum"

 Boðið í heimsóknir víðsvegar

,,Þegar ég tilkynnti að við myndum skilja líkanið eftir i eitt ár brustu út mikil fagnaðarlæti og ekki var gleðin minni þegar ég afhenti borgarstjóranum i Klaksvik skipsbjölluna úr Stella Kristína/Sléttbak að gjöf frá ÚA”. 

Hópurinn hefur fengið heimboð td frá stórum  útgerðarfélögum eyjanna svo sem JFK og  Framherja, segja má að  hvar sem hópurinn hefur komið sé þeim fagnað sem mest og best.

,,Þessi ferð mun aldrei úr minni mínu fara og hópurinn er svo sæll og glaður með allt héŕ á þessum undurfallegu eyjum. Ég get ekki heldur látið hjá líða að nefna leiðsögukonuna okkar sem við allir viljum eiga i hvert bein,  hina yndislegu Maigun Solmunde, hún hefur reynst frábærlega, vægast sagt,” sagði Sigfús Helgason að endingu.

Likanið góða sem verður til sýnis í Klaksvik næstu 12 mánuði vekur gríðarlega hrifningu heimamanna

Fyrir lesendur sem vilja spreyta sig á færeysku eru hér fyrir neðan tvær slóðir til þess að ,,feta”en þær greina frá heimsókn Stellumanna eins og þeir eru kallaðir I Færeyjum

https://in.fo/news-detail/forkunnug-vitjan-i-byradshusinum

https://www.in.fo/news-detail/stellu-trolararnir-aftur-a-slodina

Til baka

Nýjast

  • Vel heppnuð ferð ,,Stellumanna" til Færeyja

    • 24.05.2026
    ,,Ég er orðlaus, en uppfullur af gleði og þakklæti yfir þeim móttökum sem við Stellusjómenn höfum fengið hér i Færeyjum og dagurinn i Klaksvik gleymist aldrei,” sagði Sigfús Helgason í samtali við vef Vikublaðsins í dag.

  • Nýir stúdentagarðar við Norðurslóð boðnir út

    • 24.05.2026
    „Þetta eru sannarlega mikil tímamót fyrir FÉSTA og háskólasamfélagið á Akureyri. Með þessum nýju stúdentagörðum við Norðurslóð er ekki aðeins verið að bæta við húsnæði, heldur skapa umhverfi sem styður betur við námsárangur, félagslíf og líðan nemenda til framtíðar. Verkefnið hefur frá upphafi verið hugsað með það að markmiði að byggja upp nútímalegt, hlýlegt og sjálfbært samfélag fyrir stúdenta, þar sem gæði húsnæðis og nærumhverfis skipta miklu máli,“ segir Jóhannes Baldur Guðmundsson framkvæmastjóri Félagsstofnunar stúdenta á Akureyri.

  • Nýir eigendur taka við Fincafresh

    • 24.05.2026
    „Við höfðum lengi verið aðdáendur að Fincafresh þannig að þegar tækifærið bauðst að taka við rekstrinum þurftum við ekki að hugsa okkur lengi um. Að okkar mati eru þetta langbestu ávextir á Íslandi og þeim til viðbótar er félagið með mikið af öðrum frábærum sælkeravörum sem notið hafa mikilla vinsælda, t.a.m. þurrkaða ávexti, granóla, ólífuolíur, súkkulaði, hunang og fleira segir Elís Orri Guðbjartsson sem ásamt Sigrúnu Birtu Kristinsdóttur eiginkonu sinni hefur tekið við rekstri Fincafresh. Hann er 33 ára gamall Akureyringur, hún þrítugur Vesturbæingur og saman eiga þau tvo stráka, eins og þriggja ára gamla.

  • Tónasmiðjan býður til afmælisveislu

    • 23.05.2026
    Tónasmiðjan heldur upp á 20 ára starfsafmæli annan í hvítasunnu, 25. maí á Fosshótel Húsavík. Vikublaðið ræddi við stofnanda Tónasmiðjunnar, Elvar Bragason en hann lofar sannkallaðri tónlistarveislu.  Anna Soffía Halldórsdóttir mun þenja nikkuna en hún stofnaði Tónasmiðjuna ásamt Elvari á sínum tíma árið 2006

  • Nýr blóðbankabíll með heimastöð á Akureyri tekin í notkun

    • 23.05.2026
    „Þetta hefur mjög mikla og jákvæða þýðingu fyrir okkur,“ segir Hanna Vigdís Jóhannesdóttir hjúkrunarfræðingur hjá Blóðbankanum á Akureyri, Nýr blóðbankabíll hefur verið tekin í notkun, heimastöð hans verður á Akureyri og var vel tekið á móti honum nú fyrr í vikunni. Bíllinn hlaut nafnið Björg. Hann verður á ferðinni vítt og breitt um Norðurland og gefur fólki kost á að gefa blóð á sínum heimaslóðum.

  • Ölduhverfi í Eyjafjarðarsveit Framkvæmdir á góðu skriði

    • 23.05.2026
    Mynd er komin á framkvæmdir við Ölduhverfi. Efsta gatan sem sést á myndinni er Bogalda. Í þeirri götu eru fjögur raðhús, tíu einbýli og eitt fjórbýli. Þar fyrir neðan er gatan Suðuralda. Í þeirri götu eru raðhús á tveim hæðum, samtals 25 íbúðir.

  • Orkuveitan og Sjóböðin Kauptilboð í allan hlutinn

    • 23.05.2026
    Orkuveita Húsavíkur hefur fengið kauptilboð í hlut sinn í Sjóböðunum, en stjórn hafði áður ákveðið að kanna möguleika á sölu á hlut sínum. Orkuveitan á 13,79% hlut í Sjóböðunum og barst kauptilboðið í allan hlutinn. Stjórn Orkuveitu Húsavíkur samþykkti á fundi nýverið fyrirliggjandi tilboð með fyrirvara að ákvæði kaupsamningsins varðandi aðra sölu á hlutum í Sjóböðunum haldi.

  • Zontaklúbbur Þórunnar hyrnu veitir styrk

    • 23.05.2026
    Zontaklúbbur Þórunnar hyrnu styrkir nemendasjóð VMA um 500 þúsund krónu en upphæðinni er ætlað að styrkja efnaminni stúlkur/konur til kaupa á námsgögnum á skólaárinu 2026/2027.

  • Að loknum kosningum - takk fyrir okkur!

    • 23.05.2026
    Síðastliðinn laugardag greiddu 1.709 Akureyringar Samfylkingunni atkvæði sitt í kosningum til bæjarstjórnar næstu fjögur árin. Flokkurinn bætti við sig bæjarfulltrúa, fór úr einum slíkum í tvo milli kosninga og bætti við sig u.þ.b. 5% í fylgi. Við erum eini flokkurinn sem fyrir var á fleti í bæjarstjórn Akureyrar sem náði slíkum árangri.
Sjá meira