Langþráður draumur Húsavíkinga að renna upp

10. júlí, 2026 - 12:33 Egill Páll Egilsson - egillpall@vikubladid.is
Geir, Friðrik Marinó og Vilhjálmur við nýja bakaraofninn. Á myndina vantar Birgittu Bjarney sem hafð…
Geir, Friðrik Marinó og Vilhjálmur við nýja bakaraofninn. Á myndina vantar Birgittu Bjarney sem hafði skroppið frá þegar blaðamann bar að garði. Mynd/epe.

Það kom heimafólki á Húsavík í opna skjöldu að morgni 30. september 2024 þegar það kom að læstum dyrum í Heimabakarí við Garðarsbraut. Í glugganum var miði þar sem tilkynnt var um varanlega lokun vegna rekstarörðuleika. Þá hafði bakarí verið rekið við Garðarsbraut í 100 ár.

 

Síðan þá hefur verið eins og eitthvað vanti á Húsavík enda Húsavíkingar vanir því að hafa bakarí sem er órjúfanlegur hluti af menningu bæjarins. Þessu var verslunar- og athafnakonan Birgitta Bjarney Svavarsdóttir sammála en ólíkt öðrum þá lét hún slag standa og gerði eitthvað í málunum sjálf ásamt eiginmanni sínum, Geir Ívarssyni og góðu fólki í kringum sig.

Tók málið í eigin hendur

Hún hafði áður fest kaup á húsæði Víkurrafs á Öskjureitnum og þar var fullkomið að opna Bakarí. Sl. mánuðir hafa verið á útopnu og nú glittir loks í ljósið við enda ganganna, komið er nafn á Bakaríið: Gilið Bakarí café enda við brún Búðarárgilsins og nú stendur til að opna dyrnar fyrir viðskiptavinum á morgun laugardag klukkan 12:00.

Blaðamaður Vikublaðsins leit við á þriðjudag áður en blaðið var sent í prentun en þar voru sveittir menn að leggja lokahönd á framkvæmdir.

Allt á útopnu

Geir sagði að það væru allar helstu innréttingar komnar á staðinn, hráefni væri komið í hús. Það væru aðeins smáatriði eftir en engu að síður ófá handtökin. Hann kvaðst þó bjartsýnn á að planið um að opna um helgina ætti hæglega að nást enda ætlar sú að verða raunin.

Þarna voru líka staddir þaulvanir bakarar, Vilhjálmur Sigmundsson sem sagðist ætla vera með svona af kantinum og Friðrik Marínó Ragnarsson bakarameistari. „Við komum til með að bjóða upp á spennandi nýjungar í bland við nostalgíu,“ segir Friðrik og bætir við að í könnun sem gerð var á samfélagsmiðlum á meðal Húsavíkinga hafi verið mikil eftirspurn eftir gamla góða kúmenhorninu. „Það þarf ekki alltaf að vera flókið til að vera gott,“ skaut Vilhjálmur þá inní og bætti við að Húsavíkingar kæmu til með að taka ástfóstri við nýja bakaríið enda væri ástríða í hverju handtaki.

 

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