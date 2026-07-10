Rúmlega 30 milljóna króna rannsóknarstyrkur til Háskólans á Akureyri

10. júlí, 2026 - 10:48 Háskólinn á Akureyri
Gísli Kort Kristófersson, sérfræðingur í geðhjúkrun og prófessor við Hjúkrunarfræðideild.
Gísli Kort Kristófersson, sérfræðingur í geðhjúkrun og prófessor við Hjúkrunarfræðideild.

Háskólinn á Akureyri hefur hlotið um 200 þúsund evrur, jafnvirði um 30 milljóna króna, í alþjóðlegt rannsóknarverkefni innan Northern Periphery and Arctic (NPA) áætlunarinnar. Heildarfjármögnun verkefnisins nemur rúmlega 1 milljón evra. Rannsóknaraðilar frá Íslandi, Finnlandi og Írlandi vinna saman að þróun nýrra lausna sem eiga að bæta aðgengi að heilbrigðisþjónustu í dreifbýli og á norðurslóðum.

Verkefnið nefnist PRESAFE (Safety, Sustainability and Accessibility in Remote Nurse Prescribing across NPA Regions) og er leitt af Háskólanum í Austur-Finnlandi. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri stýrir þátttökunni Gísli Kort Kristófersson, sérfræðingur í geðhjúkrun og prófessor við Hjúkrunarfræðideild. Aðrir samstarfsaðilar eru University of Limerick á Írlandi og heilbrigðisyfirvöld í Finnlandi.

Heilbrigðisþjónusta óháð búsetu

Íbúar á dreifbýlum svæðum standa víða frammi fyrir löngum ferðalögum, fækkun staðbundinnar heilbrigðisþjónustu og skorti á læknum. Markmið PRESAFE er að þróa og prófa öruggt og gagnreynt þjónustulíkan sem nýtir betur heimildir hjúkrunarfræðinga til lyfjaávísana í fjarheilbrigðisþjónustu með það að markmiði að bæta aðgengi að heilbrigðisþjónustu, sérstaklega í dreifbýli og á afskekktum svæðum.

Í verkefninu verður borin saman löggjöf, menntun, klínísk framkvæmd og þjónustulíkön í Finnlandi, á Írlandi og á Íslandi. Á grundvelli þess verður þróað sameiginlegt verklag sem hægt verður að innleiða á Norðurslóðum og öðrum dreifbýlum svæðum.

„Miðað við almenna þróun hjúkrunar á Íslandi og sterka stöðu hennar hér á landi erum við furðulega stutt komin með víkkað starfssvið, en þróun þess og fjarheilbrigðisþjónustu eru lykilþættir í að jafna gæði, öryggi og aðgengi að heilbrigðisþjónustu fyrir alla Íslendinga óháð búsetu,“ segir Gísli.

Bætt aðgengi og sjálfbærari þjónusta

Gert er ráð fyrir að verkefnið stuðli að styttri biðtíma eftir þjónustu, betri nýtingu sérþekkingar heilbrigðisstarfsfólks og fækki óþarfa ferðalögum sjúklinga. Með því skapast jafnframt tækifæri til að draga úr umhverfisáhrifum og efla sjálfbærni í heilbrigðisþjónustu án þess að skerða öryggi eða gæði þjónustunnar.
Verkefnið stendur yfir í 30 mánuði og felur meðal annars í sér þróun sameiginlegs þjónustulíkans, fræðslu fyrir hjúkrunarfræðinga, tilraunainnleiðingu í löndunum þremur og mat á áhrifum þess fyrir sjúklinga, heilbrigðisstarfsfólk og heilbrigðiskerfið.

„Háskólinn á Akureyri hefur byggt upp gríðarlega gott orðspor og sérþekkingu á að vinna og þróa styrki tengda norðurslóðum og var það ein af stóru ástæðunum fyrir því að þetta gekk svona vel,“ segir Gísli sem naut stuðnings sérfræðinga HA í Norðurslóðastyrkjum við að vinna þann hluta umsóknarinnar sem laut að þátttöku HA.

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