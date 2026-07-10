Þingiðn og Framsýn styðja við bakið á rafíþróttaaðstöðu í Fab Lab Húsavík

Í Fab Lab Húsavík er þessa dagana verið að ljúka uppsetningu á glæsilegri kennslu, hönnunar og rafíþróttaaðstöðu sem mun nýtast bæði til kennslu, þjálfunar og skapandi verkefna. Aðstaðan verður sameiginlegur vettvangur fyrir Borgarhólsskóla, Framhaldsskólann á Húsavík, íþróttafélagið Völsung, Fab Lab smiðjuna og almenning.
Með þessu verkefni er verið að skapa eitt öflugasta tölvuverið á svæðinu, þar sem áhersla er lögð á gæðabúnað, samnýtingu og aðgengi. Aðstaðan verður meðal annars nýtt til rafíþróttaþjálfunar, námskeiðahalds, kennslu í skólunum og fjölbreyttra verkefna sem krefjast öflugra tölva.
Verkefnið hefði ekki orðið að veruleika án öflugs stuðnings frá áhugasömum styrktaraðilum í samfélaginu þar á meðal frá Framsýn og Þingiðn sem styrktu verkefnið með glæsilegum skjám sem kosta tæplega 500.000,-.
Fab Lab Húsavík, Framhaldsskólinn á Húsavík og Grunnskóli Húsavíkur lögðu jafnframt fram öflugar tölvur og eru nú sjö ný vinnslutæki komin í notkun. Stefnt er að því að fjölga þeim í tíu á næstu vikum og mánuðum. Fyrirtæki eða einstaklingar sem vilja leggja verkefninu lið með styrk eða búnaði eru hjartanlega velkomnir að hafa samband.
Samstarfssamningur milli skólanna og Fab Lab Húsavík gerir það að verkum að eitt sameiginlegt og afar öflugt tölvuver verður staðsett í smiðjunni. Með þessari samnýtingu nýtist búnaðurinn mun betur, fleiri fá aðgang að honum og auðveldara verður að halda honum í fremsta gæðaflokki til framtíðar.
Lesa má frekar um málið inn á https://hac.is/2026/07/06/ny-og-oflug-rafithrottaadstada-i-fab-lab-husavik
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