„Besti bitinn“ sló í gegn í sumarbúðum fatlaðra

10. júlí, 2026 - 09:57 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Fiskiveisla undirbúin í eldhúsi sumarbúða fatlaðra á Laugarvatni Myndir: aðsendar
Fiskiveisla undirbúin í eldhúsi sumarbúða fatlaðra á Laugarvatni Myndir: aðsendar

Sumarbúðir Íþróttasambands fatlaðra á Laugarvatni hafa verið starfræktar í fjóra áratugi og alla tíð notið mikilla vinsælda. Markmið sumarbúðanna er að bjóða fötluðum einstaklingum upp á skemmtilega samveru, hreyfingu, útivist og félagslíf í góðu og öruggu umhverfi.

Samherji hefur um langt árabil verið stuðningsaðili Íþróttasambands fatlaðra og lagt starfsemi samtakanna lið með margvíslegum hætti.

Félagið sendi sumarbúðunum „Besta bitann,“sem eru frosnir þorskbitar en hnakkinn er almennt vera talinn vera safaríkasti og besti hluti þorsksins og er nafnið á vörunni skírskotun til þess.

Kokkar sumarbúðanna sáu um að matreiða hnakkana eftir kúnstarinnar reglum og er skemmst frá því að segja að „Besti bitinn“ hlaut afbragðs viðtökur hjá gestum sumarbúðanna, enda um gæða hráefni að ræða.

Mikilvægur stuðningur

„ Ég get sannarlega fullyrt að sendingin frá Samherja sló í gegn og við þökkum kærlega fyrir okkur. Styrktaraðilar sambandsins skipta sköpum fyrir starfsemi okkar og gera sambandinu kleift að halda uppi öflugri starfsemi. Samherji hefur í áratugi verið traustur bakhjarl sem er okkur mikils virði,“ segir Jón Björn Ólafsson framkvæmdastjóri afreks- og fjármálasviðs Íþróttasambands fatlaðra.

 

Sumarbúðirnar fagna 40 ára afmæli í ár og hafa alltaf notið vinsælda

 

 

Besti bitinn er gæða hráefni

 

Kát og sæl í sumarbúðunum á Laugarvatni.

Frá þessu er sagt að heimasíðu Samherja

 

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