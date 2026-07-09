Hríseyjarhátíð um helgina

09. júlí, 2026 - 09:58 Margrét Þóra Þórsdóttir
Hríseyjarhátíðin fer fram um komandi helgi
Hríseyjarhátíðin fer fram um komandi helgi

Hríseyjarhátíðin fer fram um komandi helgi og stendur frá föstudegi til sunnudags. Boðið er upp á fjölskylduvæna dagskrá sem felst m.a. í garðakaffi, óvissuferðum um eyjuna, fjöruferð, kvöldvöku, varðeld og söng.

Hríseyjarhátíðin hefst á með því að nokkrir Hríseyingar og sumarhúsaeigendur bjóða heimafólki og gestum í kaffisopa heim í görðunum sínum. Upplagt er að rölta á milli garðanna og njóta gestrisni og samvista við skemmtilegt fólk í fallegu umhverfi. Einnig verða óvissuferðir fyrir börn, unglinga og fullorðna.

Aðaldagskráin er svo á laugardeginum, þá er í boði dagskrá frá hádegi og fram á kvöld, sem felst í dráttavélaferðum, aðgang að leiktækjum, tónlist, ratleik og fleira. Að venju endar hátíðin á kvöldvöku á sviðinu, varðeldi og brekkusöng.

Hátíðin er fyrst og fremst fjölskylduhátíð þar sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.

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