Hríseyjarhátíð um helgina

Hríseyjarhátíðin fer fram um komandi helgi og stendur frá föstudegi til sunnudags. Boðið er upp á fjölskylduvæna dagskrá sem felst m.a. í garðakaffi, óvissuferðum um eyjuna, fjöruferð, kvöldvöku, varðeld og söng.
Hríseyjarhátíðin hefst á með því að nokkrir Hríseyingar og sumarhúsaeigendur bjóða heimafólki og gestum í kaffisopa heim í görðunum sínum. Upplagt er að rölta á milli garðanna og njóta gestrisni og samvista við skemmtilegt fólk í fallegu umhverfi. Einnig verða óvissuferðir fyrir börn, unglinga og fullorðna.
Aðaldagskráin er svo á laugardeginum, þá er í boði dagskrá frá hádegi og fram á kvöld, sem felst í dráttavélaferðum, aðgang að leiktækjum, tónlist, ratleik og fleira. Að venju endar hátíðin á kvöldvöku á sviðinu, varðeldi og brekkusöng.
Hátíðin er fyrst og fremst fjölskylduhátíð þar sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.