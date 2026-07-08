Samþykkt að fjölga bílastæðum í Hlíðarfjalli

Umhverfis- og mannvirkjaráð hefur samþykkt að ráðast í framkvæmdir við fjölgun bílastæða í Hlíðarfjalli. Á fundi ráðsins var lagt fram minnisblað, dagsett 3. júlí 2026, um fyrirhugaðar framkvæmdir við landmótun og bílastæði á svæðinu.
Á fundinum sátu einnig Brynjar Helgi Ásgeirsson, forstöðumaður Hlíðarfjalls, og Jónas Stefánsson, svæðisstjóri Hlíðarfjalls, sem fóru yfir áform um verkefnið.
Samkvæmt samþykkt ráðsins verður efni úr Móahverfi nýtt við framkvæmdirnar. Jafnframt verður hafinn undirbúningur að landmótun við Hjallabraut í haust, sem er liður í áframhaldandi uppbyggingu og í raun bættu aðgengi að Hlíðarfjalli fyrirvikið.