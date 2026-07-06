Fyrirhuguð stækkun lóðar atNorth

06. júlí, 2026 - 12:58 Margrét Þóra Þórsdóttir
Athafnasvæði atNorth
Athafnasvæði atNorth

Tillaga um breytingu á deiliskipulagi athafnasvæðis sunnan Hlíðarfjallsvegar er nú auglýst og kostur gefin á að senda inn athugasemdir til og með 5. ágúst 2026. Um er að ræða stækkun á skipulagssvæðinu vegna uppbyggingar gagnavers atNorth.

Svæðið stækkar til vesturs upp að lóð Bílaklúbbs Akureyrar þar sem afmörkuð er ný rúmlega 4,6 ha lóð, Hlíðarvellir 2. Sjö minni lóðir syðst á skipulagssvæðinu verða sameinaðar í eina stærri lóð, Hlíðarvelli 5. Þar er gert ráð fyrir byggingu gagnavers auk heimildar fyrir skrifstofur og aðra tengda starfsemi.

Reiðvegur verður færður vestur fyrir skipulagssvæðið og þá er fyrir hugað að fara í landmótun og gróðursetningu til að draga úr sýnileika.

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