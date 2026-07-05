Tækifæri fyrir ungt fólk að skapa tónlist saman í faglegu hljómsveitarumhverfi

Lionshreyfingin tekur þátt mörgum norrænum samstarfsverkefnum og er Orkester Norden eitt þeirra. Anna Fr. Blöndal fyrrverandi fjölumdæmisstjóri Lions á Íslandi segir söguna ná aftur til ársins 1986 þegar þáverandi alþjóðaforseta var falið að finna samnorrænt verkefni fyrir fólk á aldrinum 15 til 25 ára. Forsetinn sem var skólastjóri tónlistarskóla réri strax á þau mið að sameina ungt fólk í tónlist með því að koma á laggirnar sinfóníuhljómsveit í hæsta gæðaflokki. Hljómsveitin var formlega stofnuð fáum árum síðar eða 1993.
„Þetta er mjög stórt verkefni og við vonumst til að vel muni takast til og þetta verði eftirminnilegt og skemmtilegt fyrir alla þátttakendur og þá sem njóta“ segir Anna en æfingarbúið ON verða haldnar á Íslandi dagana 16. til 28. júlí næstkomandi en það er í fyrsta sinn Ísland er gestgjafi. Æfingabúðirnar verða á Akureyri og lýkur með tónleikum. Anna segir verkefnið umfangsmikið og fjárfrekt, en undirbúningur hafi gengið vel.
40 til 80 þátttakendur
Hljómsveitin er hvert ár skipuð hópi hæfileikaríkra ungmenna sem valin eru til þátttöku gengnum strangt umsóknarferli, segir Anna. Ungmennin koma frá Norðurlöndum og Eystrasaltsríkjunum og eru þátttakendur á bilinu frá 40 til 80 hverju sinni. Verkefnið stendur yfir í í allt að tvær vikur og hafa Norðurlöndin skipst á um að hýsa þær. „Margir af okkar þekktustu hljóðfæraleikurum hafa spilað með hljómsveitinni t.d. Stefán Ragnar Höskuldsson sóloflautuleikari hjá Berlínarfílharmóníunni. Þrír íslenskir hljóðfæraleikarar eru meðal þátttakenda nú, þar af ein frá Akureyri, Helga Björg Kjartansdóttir víoluleikari. Einnig eru tveir íslenskir tónlistarmenn í leiðarhópnum Björg Brjánsdóttir flautuleikari er leiðari tréblásturshljóðfæra og Ragnheiður Ingunn Jóhannsdóttir er aðstoðarhljómsveitarstjóri. Það er mikill metnaður í vali á þeim sem leiða og stýra Orkester Norden,“ segir Anna.
Stærsta verkefnið
„Þetta er líklega stærsta verkefni sem Lions á Íslandi hefur tekið að sér og líklega í eina skiptið sem það verður gert. Lionsverkefni eru margvísleg og einn flokkur verkefna sem Alþjóðahjálparsjóður Lions styrkir heitir „Youth“ og þetta verkefni fellur undir þann málaflokk og nýtur styrks úr sjóðnum. Undirbúningur hefur staðið yfir frá því í febrúar í fyrra en nú er allt að smella saman. Þetta kostar líka mikla fjármuni en okkur hefur tekist að tryggja fjármagn fyrir verkefnið en erum samt áfram í fjáröflun til að mæta óvæntum útgöldum vera réttu megin við núllið “ segir Anna sem ásamt félögum sínum í undirbúningsnefnd,, Stefáni Árnasyni f.v. gjaldkera Lions og Birni Guðmundssyni
Alþjóðahjálparsjóðsfulltrúa eru að hnýta síðustu endana þessa dagana, einnig hefur Geirþrúður Fanney Bogadóttur klarinettuleikari og tónlistarkennari verið nefndinni innan handar. En nú þarf fleiri hendur á dekk við að reka verkefnið og þar koma Lionsfélagar sterkir inn.
Gott tækifæri fyrir ungmenni
„Orkester Norden er ungmennaverkefni sem sameinar hæfileikaríka unga tónlistarmenn frá Norðurlöndum og Eystrasaltslöndum til að vinna saman að tónlist og koma fram með hljómsveit, sum hver í fyrsta skipti. Kjarni verkefnisins er tækifæri fyrir unga tónlistarmenn til að hittast yfir landamæri, deila reynslu og skapa tónlist saman í faglegu hljómsveitar-umhverfi. „Þessi vettvangur veitir þátttakendum dýrmæta reynslu á tónlistarsviðinu sem eykur einnig samkennd, skilning og gagnkvæma virðingu þeirra á milli. Sú reynsla sem þau fá með þátttöku í verkefninu verður þeim veganesti út í lífið og inn í framtíð þar sem tónlistin verður eflaust í öndvegi hjá þeim flestum,“ segir Anna. Hún bendir á að leiðbeinendur eru þekktir hljóðfæraleikarar og hljómsveitarstjórar. „Til dæmis var Eva Ollikainen fyrrverandi aðalhljómsveitarstjóri og listrænn stjórnandi Sinfó stjórnandinn ON 2019“.
Þátttakendur standa sjálfir straum af ferðum sínum til og frá landinu en gisting og uppihald á æfingatíma hluti af kostnaði við verkefnið. Anna segir að Akureyri henti vel fyrir æfingabúðirnar hér sé stutt milli staða og allt að sem til þarf er fyrir hendi, bæði fagmennska og innviðir og “vonandi Akureyrar veður meðan þau eru hér“.
Þakklát fyrir jákvæð viðbrögð
„Við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð hjá flestum sem við höfum leitað til varðandi aðstoð og aðkomu af einhverju tagi. Það er ekki sjálfgefið að gangi svona vel eins og raunin er með þetta verkefni og við erum þakklát fyrir þann stuðning sem við höfum fengið„
Orkester Norden heldur tvenna tónleika hér á landi í bestu hljómleikasölum landsins. Þá fyrri í Hömrum í Hofi á Akureyri en hinir síðari verða í Eldborg í Hörpu í Reykjavík. Aðgangur að tónleikum verður ókeypis. Skipuleggjendur hvetja almenning til að mæta, en hægt er að styrkja við verkefnið á tónleikunum.