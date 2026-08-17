Þjóðaratkvæðagreiðsla, laugardaginn 29. ágúst 2026

17. ágúst, 2026 - 13:12 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Á Akureyri verður kosið í Verkmenntaskólanum Mynd akureyri.is
Á Akureyri verður kosið í Verkmenntaskólanum Mynd akureyri.is

Kjörstaðir í Akureyrarbæ vegna þjóðaratkvæðagreiðslu laugardaginn 29. ágúst nk. eru í Verkmenntaskólanum á Akureyri, í Hríseyjarskóla og í Félagsheimilinu Múla í Grímsey.

Akureyrarbæ er skipt í 12 kjördeildir: 10 á Akureyri, ein í Hrísey og ein í Grímsey. Skipting kjósenda í kjördeildir fer eftir búsetu samkvæmt skráðu lögheimili hjá Þjóðskrá þann 22. júlí 2026 og eru kjósendur beðnir um að kynna sér í hvaða kjördeild þeim ber að kjósa. Hægt er að fletta upp í kjörskrá á vef Þjóðskrár á slóðinni: www.kosning.is.

Kjörfundur hefst kl. 9 og lýkur eigi síðar en klukkan 22.

Kjósendur í Hrísey og Grímsey athugi, að kjörstað kann að verða lokað fyrr að uppfylltum skilyrðum 91. gr. kosningalaga nr. 112/2021. Þeir eru því hvattir til að mæta á kjörstað fyrir kl. 17. Kjörstaðir í Hrísey og Grímsey verða þó að lágmarki opnir til kl. 17.30 nema allir á kjörskrá hafi kosið fyrir þann tíma.

Kjósendum ber að sýna persónuskilríki á kjörfundi; nafnskírteini, ökuskírteini eða vegabréf. Rafræn skilríki eru ekki tekin gild nema þeim sé framvísað í gegnum island.is appið.

Á kjördag hefur yfirkjörstjórn aðsetur á bókasafni VMA.

Netfang kjörstjórnar er kjorstjorn@akureyri.is.

Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar

Yfirkjörstjórn vekur athygli á því að þeir sem eru á kjörskrá utan Akureyrar geta kosið utankjörfundar hjá embætti Sýslumannsins á Norðurlandi eystra að Strandgötu 1 (Landsbankahúsið við Ráðhústorg, gengið inn að suðvestan).

Opið virka daga kl. 10-15.

Frá 15. ágúst lengist opnun sem hér segir:

Alla virka daga kl. 10-18. Um helgar kl. 11-15. Á kjördag kl. 10-17.

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