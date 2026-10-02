Óska eftir lóð fyrir skipalón og tengda starfsemi

02. október, 2026 - 14:30 Margrét Þóra Þórsdóttir
Uppdráttur af lóð þeirri sem um ræðir
Uppdráttur af lóð þeirri sem um ræðir

Fyrirtækið FS22 ehf hefur sótt atvinnulóð eða svæði fyrir skipalón og tengda starfsemi. Sótt er um eins og fram kemur í umsókn félagsins hentuga atvinnulóð eða svæði í nágrenni við hafnaraðstöðu eða viðeigandi iðnaðarsvæði á Akureyri, með það markmið að setja upp og reka skipalón ásamt tengdri starfsemi.

Fyrirhugað er að nýta lóðina undir rekstur skipalóns sem mun þjónusta, smíði / viðhald / geymslu / viðgerðir á bátum og smærri skipum. Starfsemin mun styðja við öfluga innviði sjávarútvegs og skipaþjónustu á Eyjafjarðarsvæðinu. Á svæðinu er gert ráð fyrir aðstöðu til að taka á móti bátum úr sjó, vinnusvæði og eftir atvikum þjónustubyggingu eða verkstæðishúsnæði. Áætluð rýmisþörf er á bilinu 2600-3000m².

Horfa á svæðið kringum Krossanes

Fram kemur að lóð þurfi að liggja vel að samgöngum, hafa fullnægjandi burðarþol fyrir þyngri tæki og tól, og ákjósanlegt er að hún hafi aðgang eða nálægð við sjó/hafnarsvæði vegna eðlis starfseminnar.

Horfa umsækjendur til svæða sem skipulögð eru fyrir iðnað eða hafnsækna starfsemi og er helst litið til svæðis í kringum Krossanes í þeim efnum. Fáist lóð er gert ráð fyrir að hefja jarðvegsvinnu fljótlega eftir úthlutun og að tilskilin leyfi liggi fyrir.

Skipulagsráð frestaði afgreiðslu og fól skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram í samráði við Hafnasamlag Norðurlands og umsækjanda

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