Elsti félaginn í kórnum Í fínu formi býr í Hrísey og er 96 ára

„Ég mun taka þátt á meðan ég get,“ segir Björgvin Lindberg Pálsson í Hrísey, elsti félagi í kórnum Í fínu formi sem er fyrir 60 ára og eldri. Hann er 96 ára gamall og verður 97 í janúar næstkomandi. Hann býr í Hrísey og lætur sig ekki muna um að taka ferju og aka síðan til Akureyrar til að sækja æfingar tvisvar í viku.
„Það er svo gaman að vera með, það dýrmætasta í starfinu er félagsskapurinn, hann er einstakur og félaglífið í kringum kórastarfið er einkar skemmtilegt og gefandi,“ segir Björgvin sem farið hefur víða með kórnum. „Við fórum með Valmari Väljaots til heimalands hans, Eistlands um árið í algjörlega ógleymanlega ferð. Einnig hef ég farið með kórnum til Færeyja og eins ferðumst við alltaf af og til innanlands. Allt ferðir sem hafa gefið mér mikið,“ segir hann.
Björgvin hefur tekið þátt í starfi kórsins undanfarin 12 til 14 ár. Hann kveðst hafa verið heldur tregur til í fyrstu og ekki svarað kalli undir eins. „Ég fékk skilaboð frá Petru stjórnanda, það vantar alltaf tenóra og hún vissi af mér. Ég var svo sem ekki að drífa mig af stað, en það það svo gerðist var ekki aftur snúið. Þetta er svo skemmtilegt.
Smíðaði nokkur hús og kirkju í Flatey
Björgvin hefur um langt árabil sungið í kirkjukórnum í Hrísey og segir ekki langt að sækja áhuga fyrir kórastarfi, en foreldrar hans voru í sinni tíð félagar í Kirkjukór Glerárkirkju. Hann er fæddur og uppalinn í Glerárþorpi og lærði húsasmíði hjá föður sínum. „Ég var svona 17 til 18 ára þegar ég lauk náminu og var fenginn til að smíða hús í Flatey á Skjálfanda. Á meðan á þeirri smíði stóð kynntist ég konu minni, Sólveigu Jóhannesdóttur sem er úr eynni og við settumst þar að. Við bjuggum talsvert lengi í Flatey og þar smíðaði ég nokkur hús og einnig kirkju. Þegar fór að fjara undan byggð í eynni fórum við að hugsa okkur til hreyfings,“ segir hann.
Umsvifamikill rekstur í Hrísey
Stefnan var sett á gamla heimabæinn, Akureyri en áður en til flutninga kom hafði Björgvin verið beðinn um að smíða hús í Hrísey. Hann tók því tilboði og svo fór að fjölskyldan settist að í eynni og undi hag sínum vel. Eitt verkefni tók við að öðru og um tíma var fyrirtæki Björgvins Björk ansi umsvifamikið í Hrísey. „Ég var með 15 manns í vinnu þegar mest var og það var mikið byggð. Við þurftum að gera allt, það voru svo lélegar samgöngur milli lands og eyjar. Það var allt smíðað í eynni, gluggar og hurðir og hvað eina sem þurfti. Það var oft mikið um að vera á verkstæðinu.“
Björgvin lætur engan bilbug á sér finna og er enn með hamarinn á lofti ef á þarf að halda. Hann hefur lagt barnabörnum lið þegar svo ber undir og tekið að sér eitt og eitt verkefni. „Ég vinn eitthvað á hverjum degi,“ segir hann.