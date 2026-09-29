Handlék 80 ára gamla vinnubók föður síns

Á annað hundrað manns mætti á minningarmálþing um Ara Brynjólfsson kjarneðlisfræðing frá Krossanesi sem fram fór í Kvosinni s.l. sunnu dag. Í ár eru 100 ár liðin frá fæðingu Ara en hann útskrifaðist frá MA vorið 1948. Berglind Ásgeirsdóttir fyrrverandi sendiherra átti hugmyndina að málþinginu en faðir hennar hóf nám við skólann sama ár og Ari lauk námi sínu.
Menntaskólaganga Ásgeirs G. Jóhannessonar frá Húsavík hófst haustið 1948. Ásgeir bjó á heimavistinni og hitti þar fyrir gamlan vin sinn og skólafélaga frá Bakka á Tjörnesi, Gunnar Hermannsson (1930-1989). Dvölin í MA varð þó styttri hjá Ásgeiri en áætlað var því hann veiktist af Akureyrarveikinni í nóvember sama ár. Hann var rúmliggjandi á heimavistinni fram í janúar 1949 þegar hann var fluttur sjóleiðina til Húsavíkur. Þar með lauk skólagöngu hans í MA. Vinur hans Gunnar útskrifaðist vorið 1950. Ásgeir minnist Gunnars með hlýju í minningargrein sem birtist í Morgunblaðinu sumarið 1989.
Áfram var haldið til frekara náms í Menntaskólanum á Akureyri. Þar urðu samleiðir okkar stuttar — örlögin gripu inní, en umhyggja hans gleymist ekki er hann flutti mig í sjúkrakörfu í renningskófi um kalda vetrarnótt í ársbyrjun 1949 um borð í Esjuna og annaðist mig í klefa okkar til Húsavíkur — en þar skildu samferðaleiðir er hann sneri aftur til skólans. En fjöldi bréfa og blaða barst frá honum á næstu vetrum, enda gerðist hann ritstjóri skólablaðsins Munins við M.A.
Í aðdraganda málþingsins fór fram leit að gömlum námsgögnum sem gætu hafa tilheyrt árgangi Ara Brynjólfssonar. Við það tækifæri fannst áhugaverður gripur. Vinnubók Ásgeirs Jóhannessonar í stærðfræði frá þeim tíma sem hann var nemandi við skólann. Það sem vekur ekki síður athygli er að bók þessi var og í eigu vinar hans Gunnars Hermannssonar. Því til staðfestingar er svokallað „Eigendatal“ fremst í bókinni þar sem Gunnar er skráður eigandi veturinn 1947-48 og Ásgeir veturinn 1948-49. Ekki verður annað séð en Gunnar hafi þannig verið eigandi bókarinnar til að byrja með en látið hana ganga til Ásgeirs vinar síns þegar hann hóf nám við skólann. Enn fremur virðist sem bókin hafi aftur komist í eigu Gunnars. Hún fannst í kassa sem skólanum áskotnaðist fyrir margt löngu en kassinn inniheldur námsgögn frá árum Gunnars í MA.
Berglind stýrði málþinginu í Kvosinni í gær. Hún var heldur en ekki hissa þegar fréttaritari ma.is sýndi henni bók föður hennar í lok málþingsins. Henni þótti með ólíkindum að námsbók úr fórum hans skyldi hafa varðveist í ljósi þess hve stutt skólaganga hans var. Berglind þekkti vel til Gunnars og vissi að honum og föður hennar var vel til vina. Að lokum tók hún myndir af bókinni sem hún ætlaði að sýna föður sínum. Ásgeir er við þokkalega heilsu. Hann fagnar 95 ára afmæli í nóvember.
Frá þessu segir fyrst á ma.is