Þrjú rannsóknarverkefni hljóta styrki úr Vísindasjóði SAk

27. september, 2026 - 15:35 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá afhendingu úr Vísindasjóði Sjúkrahússins á Akureyri Mynd SAk
Frá afhendingu úr Vísindasjóði Sjúkrahússins á Akureyri Mynd SAk

Þrjú rannsóknarverkefni á sviði heilbrigðisþjónustu hafa hlotið styrk úr Vísindasjóði Sjúkrahússins á Akureyri. Verkefnin fjalla um viðhaldsþjálfun fólks með hjarta- og lungnasjúkdóma, hjúkrun krabbameinssjúklinga á bráðamóttökum og hermikennslu hjúkrunarnema í endurlífgun.

Styrkveitingarnar styðja við vísindastefnu Sjúkrahússins á Akureyri, þar sem áhersla er lögð á að efla rannsóknir og nýta nýja þekkingu til að bæta heilbrigðisþjónustu. Karen Sif Jónsdóttir, formaður Vísindasjóðsins, afhenti styrkina.

Rannsaka viðhaldsþjálfun hjarta- og lungnasjúklinga

Ragnheiður Harpa Arnardóttir hlaut styrk til rannsóknar á umfangi, eðli, ástundun og árangri viðhaldsþjálfunar fyrir fólk með hjarta- og/eða lungnasjúkdóma á HL-stöðvunum í Reykjavík og á Akureyri á árunum 2010–2026.

Markmið rannsóknarinnar er að kanna umfang og nýtingu viðhaldsþjálfunar Hjarta- og lungnastöðvanna auk þess að meta árangur hennar. Meðal annars verður skoðað hvort árangur sé mismunandi eftir kyni og eftir því hvort þátttakendur glíma við hjarta- eða lungnasjúkdóm.

Hjúkrun krabbameinssjúklinga á bráðamóttökum

Þórhalla Sigurðardóttir hlaut styrk til rannsóknar á viðhorfum og reynslu hjúkrunarfræðinga af hjúkrun fólks með krabbamein á bráðamóttökum.

Í rannsókninni verður einnig kannað hvernig hjúkrunarfræðingar meta eigin hæfni, þekkingu og sjálfsöryggi við hjúkrun einstaklinga með krabbamein. Markmiðið er að varpa ljósi á reynslu þeirra og þekkingu og þannig auka skilning á þörfum þessa hóps á bráðamóttökum.

Skoða ánægju hjúkrunarnema með hermikennslu

Hrafnhildur Lilja Jónsdóttir hlaut styrk til rannsóknar á ánægju hjúkrunarnema með hermikennslu á endurlífgunarnámskeiði.

Rannsóknin beinist að fjórða árs hjúkrunarnemum og ánægju þeirra með hermikennslu á stöðluðu ILS-námskeiði. Einnig verður skoðað hvort ánægja nemenda sé mismunandi eftir því í hvaða kennsluumhverfi hermikennslan fer fram.

Rannsóknirnar þrjár taka þannig til ólíkra þátta heilbrigðisþjónustunnar en eiga það sameiginlegt að hafa það að markmiði að auka þekkingu og stuðla að framþróun þjónustu og menntunar á heilbrigðissviði.

Frá þessu sagði fyrst á samfélagssíðu SAk

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