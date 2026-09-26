Aravaka – Minningarmálþing um Ara Brynjólfsson

Minningamálþing í tilefni 100 ára fæðingarafmælis Ara Brynjólfssonar eðlisfræðings fer fram í Menntaskólanum á Akureyri á morgun sunnudaginn 27. september kl. 13.30 -16.00.
Ari var Akureyringur sem átti glæsilegan alþjóðlegan vísindaferil á sviði kjarnorku- og geislunarfræða. Þrátt fyrir að hafa búið flest fullorðinsárin erlendis var taugin til heimahaganna við Eyjafjörð ætíð sérstaklega sterk hjá Ara. Fullyrða má að hann sé með fyrstu og merkustu fulltrúum á alþjóðavettvangi sem fræða- og menntasamfélagið í kringum Akureyri hefur getið af sér.
Á málþinginu munu dr. Sigurður Emil Pálsson eðlisfræðingur fara yfir mikilvægi vísindastarfa Ara Brynjólfssonar og dr. Ragnheiður Guðmundsdóttir eðlisfræðingur tala um hann sem faglegan áhrifavald. Þá verða flutt ávörp og kveðjur. Einnig munu synir Ara, John og Alan, minnast föður síns og þriðji sonurinn, Erik Brynjólfsson, prófessor við Stanford háskóla, mun segja frá rannsóknum sínum. Erik er heimsþekktur fyrir frumkvöðlarannsóknir á áhrifum gervigreindar og upplýsingatækni á framleiðni, viðskipti og efnahagsþróun. Málþingið fer fram á ensku.
Ari fæddist í Hörgárdal árið 1926 og ólst upp við Eyjafjörð. Áhugi hans á eðlisfræði kviknaði í Menntaskólanum á Akureyri, þaða sem hann varð stúdent 1948. Hann nam síðan við Kaupmannahafnarháskóla og lauk doktorsprófi frá Niels Bohr-stofnuninni árið 1973.Hann starfaði lengi við kjarnorkurannsóknastöðina Risø í Danmörku áður en hann fluttist til Bandaríkjanna. Þar sérhæfði hann sig í geislun matvæla og dauðhreinsunartækni, og öðlaðist alþjóðlega viðurkenningu fyrir. Hann starfaði fyrir Sameinuðu þjóðina (FAO og IAEA) við að þróa og miðla tækni til geislunar matvæla.
Tengsl Ara við MA voru sterk allt lífið. Eftir lát hans gaf fjölskylda hans skólanum minningargjöf til að efla kennslu í raungreinum. Ari lést árið 2013.